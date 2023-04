Premier Izraela: Wrogowie zapłacą wysoką cenę za każdy akt agresji

Za każdą agresję przeciwko nam odpowiemy zdecydowanie uderzeniem w naszych wrogów – zapowiedział w czwartek premier Izraela Benjamin Netanjahu w reakcji na wystrzelenie z Libanu w kierunku Izraela 34 pocisków rakietowych. Tel Awiw o atak oskarża palestyńską organizację zbrojną Hamas.

fot. Amir Cohen / / Reuters

"Jeśli chodzi o agresję wymierzoną w nas z innych frontów – uderzymy w naszych wrogów, a oni zapłacą wysoką cenę za każdy akt agresji" – powiedział Netanjahu.

Z kolei premier Libanu Nadżib Mikati zaprotestował przeciwko "jakiejkolwiek eskalacji z terytorium" libańskiego i potępił wystrzelenie rakiet w kierunku Izraela. "Odmawiam wykorzystania naszego terytorium do operacji destabilizujących sytuację" - napisał Mikati w komunikacie.

W czwartek palestyńska organizacja zbrojna Hamas wystrzeliła z Libanu w kierunku Izraela 34 pociski rakietowe; to największy ostrzał z terytorium tego państwa od 2006 roku, czyli od czasu naszej wojny z szyickim Hezbollahem - powiadomiły źródła w izraelskiej armii, cytowane przez agencję Reutera.

Większość, bo aż 25 pocisków, została zneutralizowana przez izraelski system antyrakietowy Żelazna Kopuła. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jeden mężczyzna doznał lekkich obrażeń - poinformował Reuters za siłami zbrojnymi Izraela i służbami medycznymi w tym państwie.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Siły Obronne Izraela (IDF) wezwały w piątek osoby mieszkające blisko granicy ze Strefą Gazy, aby pozostały w pobliżu schronów, aż do odwołania, ponieważ oczekuje się kolejnych ataków rakietowych - podał portal Times of Israel.

Izraelskie wojsko poinformowało w nocy z czwartku na piątek, że zaatakowało cele należące do islamistycznej grupy Hamas w południowym Libanie i zintensyfikowało ataki w Strefie Gazy. Była to odpowiedź Tel Awiwu na wystrzelenie w czwartek z Libanu w kierunku Izraela 44 - według danych przekazanych w piątek rano przez IDF - pocisków rakietowych, o co władze Izraela oskarżają Hamas.

Rzecznik izraelskiego wojska Daniel Hagari powiedział dziennikarzom, że 9 rakiet nie przekroczyło granicy z Izraelem i spadło na terytoriach palestyńskich, 12 wystrzelono w stronę morza, 14 wylądowało na otwartej przestrzeni w Izraelu, jedna uderzyła w zamieszkany obszar miasta Sderot na południu kraju, a 8 zostało przechwyconych przez system obrony powietrznej Żelazną Kopułę.

"Liban jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na jego terytorium, nawet za wystrzelenie (rakiet) przez palestyńskie odłamy Hamasu. Nie pozwolimy, aby Hamas działał z terytorium Libanu" - oświadczył Hagari.

IDF poinformowały również, że wzmacniają Dowództwo Południowe i Dowództwo Północne dodatkowymi siłami piechoty i artylerii "w celu reagowania na nagłe wydarzenia".

zm/ kjm/ tebe/