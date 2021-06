Premier: Grzechem III RP było oparcie modelu gospodarczego o konsumpcję, kredyt płynący z zagranicy

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Premiera RP

Grzechem III RP było oparcie modelu gospodarczego, wzrostu o konsumpcję, kredyt płynący z zagranicy, o import w dużo większym stopniu niż własną produkcję, przemysł i infrastrukturę - powiedział w sobotę w Trzebnicy (woj. dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu mówił o założeniach i perspektywach związanych z Polskim Ładem; podkreślał, że pandemia Covid-19 pokazała jak kruchy jest nasz świat, nasza rzeczywistość i życie. "Dlatego jednym z fundamentów Polskiego Ładu jest bezprecedensowa inwestycja w polską służbę zdrowia" - mówił Morawiecki.

Zaznaczył, że potrzebne są do tego środki finansowe, które udało się zakumulować, dzięki zmianie podejścia do kwestii gospodarczych i finansów publicznych.

Morawiecki mówił w tym kontekście, że w okresie III RP mieliśmy możliwości budowy gospodarki w oparciu o nasze zasady. "Jednak na samym jej początku ulegliśmy wpływom zewnętrznym do tego stopnia, że nasz dzisiejszy charakter gospodarki dorobił się specjalnej typologii u specjalistów od modeli gospodarczych, nasz model jest nazywany modelem gospodarki zależnej, uzależnionej" - mówił premier.

Dodał, że "grzechem III RP było oparcie modelu gospodarczego, wzrostu o konsumpcję, kredyt płynący z zagranicy, o import w dużo większym stopniu niż własną produkcję, przemysł i infrastrukturę".

Premier mówił, że do niedawna Polska była wskazywana jako jeden z najmniej efektywnych krajów Europy, gdzie mafię vato-wskie "hulały" po Polsce jak "wiatr po dzikich polach" i zbierano niewiele podatków z tych stawek, które były ogłoszone.

Premier zaznaczył, że zmiana tego stanu rzeczy, "to jest wielkie dzieło naprawy Rzeczpospolitej", za które rząd zabrał się na samym początku. "I w którym mogę to powiedzieć dzisiaj, odnieśliśmy sukces, czy on jest duży, ogromny czy trochę średni, ale na pewno jest to bardzo zauważalny na polu międzynarodowym" - powiedział Morawiecki. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Piotr Doczekalski

kos/ pdo/ amac/