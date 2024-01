Premier Fico: Ukraina jest pod totalnym wpływem i kontrolą USA

Premier Słowacji Robert Fico uznał w sobotniej audycji słowackiego radia publicznego, że Ukraina nie jest w pełni suwerennym krajem. „Co najmniej od 2014 r., od Majdanu, jest pod totalnym wpływem i kontrolą USA”, powiedział. Jednocześnie zapowiedział swoje spotkanie w środę z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

fot. Francois Lenoir / / FORUM

Fico uznał też, że Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw na świecie i nikt nie wie, ile pieniędzy z międzynarodowej pomocy tam "znika". Jego zdaniem trzeba o tym wspominać, jeżeli mowa jest o europejskiej perspektywie Ukrainy, której Fico - jak powiedział - jest zwolennikiem.

Słowacki premier zapowiedział też, że ukraińskiemu premierowi powie, że jest przeciwnikiem członkostwa jego kraju w NATO, ponieważ uważa to za ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej.Fico ma także powtórzyć partnerom z Kijowa, że Ukraina nie będzie dostawać od Bratysławy żadnej broni pochodzącej ze słowackich arsenałów. Nie ma jednak problemów z dostawami o charakterze komercyjnym sprzętu produkowanego w niepaństwowych firmach. Fico podtrzymał też ofertę pomocy o charakterze humanitarnym, np. związaną z rozminowywaniem Ukrainy.

W blisko godzinnej rozmowie słowacki polityk stwierdził również, że militarne rozstrzygnięcie konfliktu na Ukrainie nie istnieje, i zasugerował, że Ukraina będzie musiała oddać część swojego terytorium. "Musi dojść do jakiegoś kompromisu, który będzie bardzo bolesny dla obu stron. A na co oni czekają? Że Rosjanie opuszczą Krym, Donbas i Ługańsk? To nierealne" – powiedział.

Fico zapowiedział też, iż będzie chciał ponownie otworzyć sprawę umowy obronnej z USA, którą podpisał poprzedni rząd. Zdaniem Ficy zapisy ignorują suwerenność Słowacji. Jako przykład podał kwestie odpowiedzialności amerykańskich żołnierzy za przestępstwa oraz możliwość transportowania na terenie Słowacji dowolnych ładunków bez kontroli.

Piotr Górecki (PAP)

ptg/ mms/