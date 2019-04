Premier: "Emerytura Plus" to realne wsparcie dla seniorów

Chcemy zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego dzisiaj - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas pierwszego czytania projektu świadczenia "Emerytura Plus". Podkreślił, że jest ono realnym i sprawiedliwym wsparciem dla seniorów.

Premier podkreślił, że w 2019 r. seniorzy otrzymają trzy "wzmocnienia finansowe". Wskazał, że są to: kwotowa waloryzacja emerytur, świadczenie "Emerytura Plus" i obniżony PIT.

"To jest nasze wielkie dziękuję dla emerytów, dla wszystkich seniorów" - podkreślił premier.

"Chcemy dbać o nasze dzisiaj. Nasze programy rozwojowe, gospodarcze, uszczelnianie systemu podatkowego, skuteczne działanie w obszarze finansów publicznych. To są działania na rzecz jutra, na rzecz tego, żeby Polska się lepiej rozwijała. Ale chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, na rzecz naszego dzisiaj. I to są nasi wspaniali emeryci, nasi seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie" powiedział premier.

"To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, to oni wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za masłem, za chlebem, oni wreszcie potem przez plan Balcerowicza, przez liberałów zostali zmarginalizowani w latach III Rzeczypospolitej. To im należy się wsparcie i to wsparcie dzisiaj w postaci >>Emerytury plus<< jest realnym, konkretnym wsparciem, wsparciem równościowym, sprawiedliwym" podkreślił.

Z danych MRPiPS wynika, że z "Emerytury plus" skorzysta ponad 9,8 mln osób. Koszt realizacji tego programu to 10,8 mld zł.

Zdecydowaliśmy się na wielki program i tak długo, jak będzie dobry gospodarz, tak długo, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to obiecujemy, że będzie on kontynuowany - powiedział premier. Podkreślił, że projekt "Emerytura Plus" jest skonstruowany sprawiedliwie.

"Dla tych, którzy mają najniższą emerytury, ona proporcjonalnie procentowo jest wyższa, dla tych, którzy mają wyższe emerytury, ona jest procentowo niższa, a kwotowo taka sama, czyli oddaje pewną sprawiedliwość społeczną w tych realiach finansowych, w jakich się znajdujemy" - wyjaśnił.

"Chcemy emerytom to wzmocnienie finansowe zagwarantować, żeby jesień, która potrafi być piękną pora roku, była jesienią życia pełną pięknych barw dla naszych emerytów, żeby była taką porą życia, gdzie emeryci również potrafią rozwijać skrzydła i te zasoby finansowe, które przeznaczamy, mają im to ułatwić" - podkreślił szef rządu.

Słowa premiera uściśla minister MRPiPS Elżbieta Rafalska uściśla. "Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów przez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, aktywnymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo oznacza poczucie wolności od ubóstwa, a także wolność od niepokoju o własne bezpieczeństwo zdrowotne, psychiczne i fizyczne we wszystkich wymiarach życia społecznego osób starszych" zaznacza minister, podkreślając jednocześnie, że seniorzy nie tylko wnieśli olbrzymi wkład, ale i ciągle wnoszą "w rozwój każdej rodziny dzięki kultywowaniu i rozwijaniu więzi międzypokoleniowej".

Dodał, że dodatkowe świadczenie ma "pozwolić emerytom na debiut w każdym wieku". Dlatego podnieśliśmy emeryturę minimalną o 25 proc. Dla niektórych to tylko cyferki. Dla nas to godne życie dla milionów emerytów, dla naszych drogich babć, dziadków, matek i ojców. Dla nas to fundament polityki, czyli sprawiedliwości" - powiedział premier.

Premier zwrócił się także do opozycji. "Ostatnio z ogromnym smutkiem usłyszałem, jak Koalicja Europejska traktuje >>Emeryturę Plus<<. Jeden z czołowych dzisiejszych przedstawicieli Koalicji Europejskiej, który startuje z pierwszego miejsca do Parlamentu Europejskiego, nazwał ten program >>ochłapem<<, nazwał ją >>kiełbachą wyborczą<<. To są słowa, które nigdy nie powinny paść" - podkreślił premier. "Czy odżegnujecie od tych słów waszego czołowego przedstawiciela?" - pytał premier, zwracając się do opozycji.

W imieniu klubu PiS słowa premiera poparła Urszula Rusecka. Podkreśliła, że PiS dzięki realizacji nowych projektów "po raz kolejny udowadnia swoją wiarygodność". "Rząd Zjednoczonej Prawicy w sposób odpowiedzialny prowadzi politykę gospodarczą, jednocześnie dbając o rozwój, o budżet, o finanse publiczne" powiedziała.

Dodała, że rząd prowadzi politykę zgodną z wartościami Solidarności. "W ciągu trzech lat rząd zrealizował większość zadań i programów wyborczych, do których się zobowiązywał reform oczekiwanych przez Polaków" podkreśliła posłanka PiS.

Zaznaczyła, że na politykę społeczną rząd PiS "przeznaczył cztery razy więcej niż poprzednicy". "W polityce najważniejsza jest wiarygodność, w naszej ocenie to dobry, oczekiwany projekt. Podkreśliła, że klub PiS poprze projekt "Emerytura plus".

Autorka: Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec