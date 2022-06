Premier: Decyzja dotycząca polskiego KPO zapadnie w ten piątek w Brukseli

Müller: W tym miesiącu ruszamy z wieloma projektami zapisanymi w KPO

Sama akceptacja KPO de facto otworzyła drogę do finansowania projektów, które są w nim zapisane i my w tym miesiącu ruszamy z wieloma z nich; system działa w ten sposób, że my te projekty uruchamiamy w ramach prefinansowania - mówił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.