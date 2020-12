Premier Danii ogłosiła "faktyczne zamknięcie kraju"

Misja WHO uda się w styczniu do Chin, by zbadać genezę koronawirusa

Międzynarodowa misja pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uda się na początku stycznia do Chin, by zbadać genezę koronawirusa - podał w środę Reuters, powołując się na dyplomatów. Ministrowie zdrowia państw WHO wzywali w maju do wyjaśnienia źródeł zakażenia.