Premier: Ciężko będzie porozumieć się w sprawie Turowa przed wyborami w Czechach

/ Unia Europejska

Ciężko będzie doprowadzić do porozumienia w sprawie Turowa przed wyborami w Czechach - ocenił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Czesi kierują się logiką wyborczą, a jest to logika pozbawiona gotowości do porozumienia.

"Zapewne ciężko będzie doprowadzić do porozumienia przed wyborami (w Czechach - PAP) ponieważ nasi czescy sąsiedzi kierują się logiką wyborczą. To jest logika pozbawiona jednocześnie gotowości do porozumienia" - powiedział premier.

Podkreślił, że strona polska sformułowała w sprawie Turowa do Czechów bardzo dobrą propozycję.

"Ta a propozycja polega na tym, że mieszkańcy terenów przygranicznych mogą liczyć na realne wsparcie finansowe ze strony polskiej. Przy projektach związanych z wodą, związanych z tworzeniem dodatkowych barier zapobiegających hałasowi i innych inwestycjach" - stwierdził premier.

W Czechach trwa obecnie kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 8-9 października.

Morawiecki podkreślił, że jeżeli dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co powinno nastąpić w ciągu kilku miesięcy, to wówczas, zdaniem premiera, dojdzie do zakończenia naliczania kar.

#Turów Stan na 25-09-2021

🇪🇺 3 000 000,00 EUR

🇵🇱 13 830 000,00 PLN

🤡 0,18 Sasina



Dajcie #RT i zaobserwujcie nasze konto! — Licznik Kar Nałożonych Na Polskę (@LicznikKar) September 25, 2021

"Nasi czescy sąsiedzi muszą sobie zdawać sprawę z tego, że również po naszej stronie skłonność do jakiegokolwiek porozumienia będzie na pewno dużo, dużo niższa. Nasza oferta leży na stole, jest bardzo dobra, czy zostanie przez Czechów podjęta, zobaczymy" - powiedział szef rządu.

Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie. W poniedziałek TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. (PAP)

Zalewska: Nie chcemy zamknięcia kopalni Turów, to jest ważne dla mieszkańców i Czech i Polski "Nie chcemy zamknięcie elektrowni i kopalni, to jest ważne i dla mieszkańców i Czech i Polski – mówiła w niedzielę w programie "Kawa na ławę" w TVN24 europoseł PiS Anna Zalewska. W jej ocenie wokół Turowa panuje chaos komunikacyjny. Decyzję TSUE określiła, jako "pozaprawną, polityczną i nieludzką". "Każda inwestycja tego typu, jak kopalnia węgla brunatnego, oddziałuje na środowisko" – podkreślał minister w KPRP Andrzej Dera. W jego ocenie zaskakujące jest to, że podobnych kontrowersji nie budzi funkcjonowania przygranicznych kopalni w Czechach i Niemczech. Zdaniem Dery, do finalizacji porozumień jest blisko, natomiast ich zakończenie utrudniają zbliżające się wybory w Czechach. "W Czechach jest kampania wyborcza. Jest niezręcznie czeskiej stronie powiedzieć, +że my z tego zrezygnujemy+, bo to oddziałuje na elektorat w Czechach" – ocenił. Podkreślał, że "każda decyzja, niezależenie jakiego organu - w tym i TSUE - musi się opierać na przepisach prawa". W jego ocenie TSUE w postępowaniu zabezpieczającym "nie ma prawa narzucać takich kar". "Elektrownia i kopalnia nie mogą być zamknięte" – mówił Artur Dziambor z Konfederacji. Jego zdaniem, spór powinny rozwiązywać pomiędzy sobą Polska i Czechy. "Unia Europejska nie powinna się włączać w ten spór" – powiedział. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, poinformował, że Koalicja Polska w poniedziałek złoży wniosek o rozszerzenie najbliższych obrad Senatu o informacje Prezesa Rady Ministrów ws. Turowa. "Chcemy dać możliwość odbycia debaty, a także zaprezentowania panu Mateuszowi Morawieckiemu białej księgi tej sprawy. Pan premier powinien nam powiedzieć, kto podjął wiedzę na temat działań czeskich w TSUE, działań czeskiego ministerstwa środowiska, sprawiedliwości i spraw zagranicznych. Kiedy premier Mateusz Morawiecki dowiedział się, że sprawa jest bardzo poważna" – mówił Kamiński. (PAP) Autor: Wiktor Dziarmaga

Autorzy: Łukasz Pawłowski, Wojciech Huk

pif/ huk/ robs/