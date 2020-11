Premier: Chcemy rozpocząć szczepienia od seniorów, personelu medycznego i służb mundurowych

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka - seniorów, personelu medycznego i służb mundurowych - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer, które poświęcone było współpracy w przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek na Covid-19. .

Morawiecki podkreślał, że model dystrybucji szczepionki opiera się o skrupulatne wyliczenia, które zostały w piątek przedyskutowane, żeby jak najszybciej móc "wejść w proces szczepień".

"Jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi tę szczepionkę, my chcemy być natychmiast gotowi po to, żeby zacząć szczepić" - powiedział szef rządu i dodał, że chce, żeby szczepionka była dostępna w tym samym momencie, co w Europie Zachodniej.

"Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka - mam, ojców, babć, od naszych seniorów, od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, służ mundurowych" - zadeklarował premier.

Jednocześnie zastrzegał, że wciąż należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym stosować dystans, dezynfekcję, maseczki, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Premier: Nadal prowadzimy trudną walkę z Covid-19, ale widzę wyraźnie, że ją wygramy

Nadal prowadzimy trudną walkę z Covid-19, ale widzę wyraźnie, że tę walkę wygramy; do tego będą również służyły szczepienia; to ma szansę całkowicie zmienić sytuację społeczną i sytuację gospodarczą - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier przyznał na konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer, że choć nadal prowadzimy trudną walkę z Covid-19, to widzi już wyraźnie, że tę walkę wygramy. "Musimy tylko ograniczyć jak najszybciej straty dla gospodarki w poszczególnych branżach" - dodał.

"Do tego będzie również służył cały proces szczepienia, żeby jak najszybciej jak najszersze rzesze naszych obywateli mogły były uodpornione na Covid-19. To całkowicie ma szansę zmienić sytuację społeczną i sytuację gospodarczą" - ocenił Morawiecki.

Jak powiedział, "dziś możemy potwierdzić informacje, które parę dni temu przekazał koncern Pfizer o dostępności bardzo innowacyjnej szczepionki".

Morawiecki relacjonował, że na piątkowym spotkaniu omówili w gronie ekspertów oraz przedstawicieli instytucji "będących na pierwszej linii walki z koronawirusem" kwestie istotne z punktu widzenia logistyki, spraw operacyjnych i organizacyjnych związanych z dystrybucją szczepionki.

