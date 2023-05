Premier: Biegli zaczynają badać sprawę obiektu wojskowego znalezionego pod Bydgoszczą

Premier chwali się największym dokonaniem rządów po 2015 roku. "To praźródło sukcesów" Uszczelnienie budżetu i naprawa finansów publicznych to zdaniem premiera największy sukces. To jest praźródło naszych sukcesów w polityce społecznej – mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla i.pl. Zapowiedział także, iż kwestia ewentualnej koalicji będzie rozważana po wyborach.