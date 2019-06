Premier: 500+ jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej

500+ jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej, polityce gospodarczej; gospodarka jest po to, by społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku zorganizowanego z okazji inauguracji programu „500+ na każde dziecko”.

Podczas pikniku zorganizowanego na stadionie miejskim w Mroczy (woj. kujawsko-pomorskie) z okazji inauguracji programu "500+ na każde dziecko" premier powiedział, że "dla rządu polskiego ten program jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej, naszej polityce gospodarczej".

Jak dodał, rząd stara się łączyć gospodarkę i społeczeństwo, gdyż - jak wskazał - to nie są dwa rozbieżne byty, dwa różne wymiary naszego życia. "Gospodarka jest po to, aby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Nie chcemy Polski wyludnionej, smutnej, biednej, niemogącej związać końca z końcem, od 1-go do 1-go" - mówił.

"Chcemy, żeby polskie rodziny, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, światopoglądy, żeby Polska po prostu rozwijała się ludnościowo i co do zasobności" - dodał szef rządu.

Jest pogoda dla zwykłego człowieka, nasza polityka jest dla zwykłych polskich rodzin i taka zostanie - zapewnił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Obiecał, że jeśli wyborcy zaufają Zjednoczonej Prawicy, to również w przyszłym roku będzie 13. emerytura i 500+ na pierwsze dziecko.

Zaznaczył też, że po "wygraniu bitwy z mafiami VAT-owskimi" rząd przesunął "kilkadziesiąt miliardów złotych właśnie na Emeryturę Plus, na trzynastą emeryturę", która - jak zaznaczył - "będzie również w przyszłym roku, jeśli wyborcy nam zaufają". "I oczywiście na 500+ na każde pierwsze dziecko" - dodał.

Premier zachęcał przy tym, "żeby każdy złożył jak najszybciej wniosek". "Dzięki temu wakacje będą mogły być może trochę łatwiejsze, może trochę lepsze. Chcemy, żeby każde dziecko z tego skorzystało jak najszybciej" - podkreślił.

Za pracę nad tym programem szef rządu podziękował minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożenie Borys-Szopie, jej poprzedniczce Elżbiecie Rafalskiej, a także "wszystkim w Ministerstwie Finansów, którzy się przyczynili do tego, że te pieniądze są". "Że są dostępne, że nie mogą się w Europie Zachodniej nadziwić, że mamy stabilność gospodarczą, jeden z najniższych deficytów budżetowych, jednocześnie pieniądze przeznaczane na programy społeczne, takie jak 500+ - teraz już od 1 lipca także na pierwsze dziecko" - podkreślił.

Premier zwrócił uwagę, że pieniądze są przeznaczane "jednocześnie na programy rozwojowe". "Choćby takie, o jakich rozmawiałem z panem wojewodą przed chwilą - żeby tutaj drogi lokalne, drogi powiatowe gminne, były wyremontowane w końcu przeznaczamy na 10 razy więcej środków, niż nasi poprzednicy" - dodał.

Na zakończenie wystąpienia Morawiecki zapewnił, że będzie starał się razem z mieszkańcami "przejść po wszystkich pięknych miejscach i stoiskach i cieszyć się piękną pogodą". "Ale przede wszystkim tym, że jest pogoda dla zwykłego człowieka, że nasza polityka jest polityką dla zwykłych polskich rodzin i taka zostanie. To jest sens naszego działania, sens naszej pracy. Niech żyją polskie rodziny. Niech żyje Polska - powiedział szef rządu.

autorzy: Mieczysław Rudy, Michał Budkiewicz, Rafał Białkowski