Premie i gwarancje zatrudnienia. Szczegółów NABE ciąg dalszy

Na powstanie NABE sektor energetyczny czekał długo. Górnicy i energetycy nie będą mieli powodów do narzekania. Dostaną i premie, i gwarancje zatrudnienia. Częściowo dotyczyć to będzie także pracowników spółki ZE PAK należącej do miliardera Zygmunta Solorza – informuje Business Insider.

Według planów do końca I kw 2023 r. wszystkie elektrownie węglowe, należące do kontrolowanych przez Skarb Państwa spółek energetycznych: PGE, Taurona, Enei i Energi, a także odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego PGE przejdą do nowej państwowej spółki NABE. Związki zawodowe w koncernach energetycznych zadbały o załogi elektrowni i kopalń, które trafią do NABE. Negocjacje trwały blisko 1,5 roku, ale w końcu udało się osiągnąć porozumienie.

Umowę społeczną dotyczącą wydzielenia aktywów węglowych podpisano jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ale nie informowano o jej szczegółach. W dokumencie tym przewidziano m.in. specjalną premię konsolidacyjną w wysokości 8 tys. złotych, gwarancje zatrudnienia aż do 2033 roku czy coroczne podwyżki płac – ujawnił Business Insider.

Wraz z przejściem do NABE pracownicy otrzymają prawo do wskazywania swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spółek, które zostaną włączone do holdingu. Utrzymane zostaną również obecne przywileje branży, takie jak nagroda roczna czy nagrody z okazji Dnia Energetyka i Dnia Górnika.

10-letni okres gwarancji zatrudnienia jest swoistym standardem w branży, już wcześniej otrzymywali je pracownicy JSW czy PGE. Jednak głównym celem NABE jest wygaszenie działalności elektrowni węglowych, zaczynając od tych najstarszych i najmniej efektywnych.

Niestety część pracowników będzie musiała pożegnać się z pracą. Ale pomyślano także o nich. Będą mogli skorzystać ze specjalnych urlopów albo jednorazowych odpraw pieniężnych w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiany czekają również pracowników ZE PAK-u. Powodem jest wygaszenie wszystkich elektrowni węglowych grupy do końca 2024 r. Choć żadne aktywa spółki nie wejdą do NABE, pracownicy zamykanych przez ten koncern kopalń i elektrowni będą mogli skorzystać z urlopów przedemerytalnych i odpraw pieniężnych – poinformowano.

Umowę społeczną musi zaakceptować jeszcze Komisja Europejska.

