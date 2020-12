W bankach premie przed świętami. 11 promocji, z których można skorzystać na mikołajki

fot. Africa Studio / Shutterstock

Promocje bankowe to okazja do otrzymania dodatkowego zastrzyku gotówki. W zamian za spełnienie warunków dodatkowych banki są skłonne wynagrodzić nowego klienta premią lub zaoferować nagrodę rzeczową. W zależności od produktu stawki rosną nawet do czterocyfrowych kwot.

W specjalnym mikołajowym wydaniu „Prześwietlamy promocje” opisujemy nie jedną, a kilkanaście promocji ofert specjalnych. Do zestawień włączyliśmy po kilka najciekawszych ofert kont osobistych, kont firmowych i kart kredytowych, podając jednocześnie termin ich obowiązywania i warunki. Najlepiej wyceniają je banki zachęcające do założenia konta firmowego. Spełniając kolejne punkty regulaminu, klienci mogą otrzymać do 1750 zł.

Promocje kont osobistych: 6 ofert z premią lub bonem

Stali czytelnicy „Prześwietlamy promocje” przyzwyczaili się już do lektury przede wszystkim ofert dotyczących kont osobistych. Nic dziwnego – ROR to podstawowy produkt bankowy i promocji ich dotyczących jest zwyczajnie najwięcej. Zachowując prymat tego produktu, wybraliśmy aż pięć najwyżej premiowanych promocji skierowanych do nowych klientów banku.

Promocje kont osobistych – grudzień 2020 r. Co do zdobycia? Bank i konto objęte promocją Do kiedy? Skorzystaj z promocji (kliknij w link) 350 zł + audiobook (wartość 35 zł) BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 14 grudnia 2020 r. lub wyczerpania puli rejestracji (2000) „Bankowo zasłuchani” 300 zł Alior Bank Konto Jakże Osobiste 31 grudnia 2020 r. „Z nami najlepiej – 5 edycja” 250 zł + voucher do Costa Coffee (wartość 20 zł) lub zestaw lego (wartość 40 zł) BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 6 grudnia 2020 r. lub wyczerpania puli rejestracji (3000) „Promocja mikołajkowa” 200 zł (bon do Allegro) + 20 zł na goodie.pl + Allegro Smart na 12 miesięcy Bank Millennium Konto 360° Konto lub 360° Student 21 grudnia 2020 r. lub wyczerpania puli kont promocyjnych (10 000) „200 zł na Allegro z dostawą gratis” 200 zł (bon do Allegro) PKO Bank Polski PKO Konto za Zero lub PKO Konto dla Młodych 18 grudnia 2020 r. lub wyczerpania puli rejestracji i nagród (6000) „Tak mamy” Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 3 grudnia 2020 r.

W tabeli znajdują się promocje skierowane wyłącznie do nowych klientów. Do zestawienia nie trafiły oferty skierowane do beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500+” czy oferty typu VIP.

1. W BNP Paribas Bank Polska 350 zł plus audiobook

BNP Paribas Bank Polska może się pochwalić najwyższą obecnie premią za założenie konta. 350 zł w ramach promocji „Bankowo zasłuchani” nie będzie jednak łatwo zdobyć, ponieważ nagroda składa się z trzech części, a każda z nich wymaga spełnienia innych warunków. Zanim jednak klient przystąpi do realizacji zadań, konieczne będzie wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, a także wyrażenie zgód marketingowych. Za spełnienie warunków „wejściowych” przysługuje pierwsza nagroda, którą jest kod promocyjny Legimi.

Próba otrzymania kolejnych nagród musi być poprzedzona zdobyciem poprzedniej. I tak, 100 zł wpadnie za realizację warunków pierwszej nagrody (kod Legimi), wykonanie min. trzech transakcji bezgotówkowych oraz jednego przelewu za pośrednictwem bankowości internetowej. Kolejne 100 zł to premia za wykonanie poprzednich wymogów oraz wykonania tym razem czterech przelewów za pomocą bankowości internetowej. Ostatnia część w wysokości 150 zł przysługuje za wykonanie co najmniej pięciu transakcji bezgotówkowych kartą, za otrzymanie wpływów w wysokości min. 1000 zł oraz zrealizowanie wcześniej podanych kryteriów.

2. 300 zł w dwanaście miesięcy od Alior Banku

Niewiele mniej można zgarnąć, decydując się na propozycję Alior Banku. W promocji „Z nami najlepiej – 5 edycja” można zgarnąć 300 zł w postaci przelewów na konto. Przelewów ponieważ nagroda jest podzielona na dwie pule przy czym każda z nich na… 12 mniejszych części. Nagroda pierwszego stopnia przysługuje za zapewnienie wpływów na konto w wysokości min. 1500 zł, wykonanie min. trzech płatności bezgotówkowych oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Za każdy miesiąc realizacji warunków uczestnik promocji otrzymuje 10 zł. Nagroda drugiego stopnia przysługuje za posiadanie w danym miesiącu produktu kredytowego, którego ewentualne zadłużenie nie jest przeterminowane. Za każdy miesiąc spełnienia tego warunku klient otrzyma 15 zł.

3. BNP Paribas Bank Polska da zarobić 250 zł i dorzuci voucher lub klocki Lego

„Promocja mikołajkowa” od BNP Paribas Bank Polska to 250 zł w postaci przelewu na konto oraz nagroda dodatkowa, którą jest voucher do Costa Coffee lub zestaw klocków Lego. Podobnie jak w przypadku wyżej opisywanej oferty, także i ta nagroda składa się z trzech mniejszych bonusów i wymagane jest spełnienie warunków poprzedniej „transzy”, aby zgarnąć kolejny bonus. Pierwsza nagroda to voucher lub zestaw lego, a zdobyć ją można po zrealizowaniu jednego przelewu przez bankowość internetową. Pozostałe warunki do zrealizowania, które pozwolą na zdobycie 100 zł oraz 150 zł, to wykonanie min. 3 przelewów przez bankowość internetową oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę nie mniejszą niż 300 zł. Spełnienie wymogów będzie weryfikowane w styczniu oraz lutym 2021 r.

4. Bank Millennium daje bon do Allegro na 200 zł + 20 zł na goodie.pl i Allegro Smart

Nazwa promocji Banku Millennium „200 zł na Allegro z dostawą gratis” zdradza co jest nagrodą główną oferty. Sam bon jest podzielony na dwie karty – jedną o wartości w wysokości 50 zł, która przysługuje za samo założenie konta z kartą debetową oraz wyrażenie zgód marketingowych. Po spełnieniu tych warunków klient otrzyma również kod na 20 zł cashback goodie oraz kod do aktywacji usługi Allegro Smart na 12 miesięcy. Pozostała część nagrody, tj. bon o wartości 150 zł. zostanie przekazana klientowi po aktywowaniu aplikacji mobilnej oraz spełnianiu kilku warunków przez cztery kolejne miesiące począwszy od stycznia następnego roku. Są to zasilenie konta kwotą min. 1000 zł/m-c i zrealizowanie jednej płatności kartą lub Blikiem miesięcznie. Bank podaje, że choć jedna z tych płatności musi być wykonana zbliżeniowo telefonem.

5. Bon do Allegro na 200 zł także w promocji PKO Banku Polskiego

Nagrodą w promocji „Tak mamy” PKO Banku Polskiego jest bon na Allegro w wysokości 200 zł, który można wykorzystać do 31 października 2021 r. Wśród wymogów znajdują się oczywiście założenie konta, wyrażenie zgód marketingowych oraz zarejestrowanie się w promocji, ale także wykonanie trzech płatności bezgotówkowych kartą oraz trzech płatności BLIK. Czas na zrealizowanie warunków uczestnicy promocji mają do 15 stycznia 2021 r.

Promocje kont firmowych: do zgarnięcia nawet 1750 zł

Konta osobiste to nie jedyne rachunki, na których można zarobić. Zachęty w postaci premii lub nagród są również stosowane w przypadku kont firmowych. Zwykle na takich promocjach przedsiębiorcy mogą zgarnąć więcej niż klienci indywidualni. Do zestawienia wybraliśmy trzy najciekawsze promocje.

6. Do 1750 zł w Alior Banku

Pełną pulę w Alior Banku można zgarnąć, biorąc udział w dwóch promocjach. Pierwsza z nich to 250 zł w zamian za wykonanie następujących czynności: założenie konta, zalogowanie się do systemu bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, otrzymanie wpływu od kontrahenta na min. 500 zł, wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 250 zł, zarejestrowanie się do programu Mastercard Bezcenne Chwile oraz wykonanie przelewów na rachunek w obcym banku na kwotę co najmniej 300 zł (nie mogą to być przelewy do US lub ZUS).

1500 zł można otrzymać, przystępując do kolejnej promocji dla nowych klientów. W przypadku tej oferty do zgarnięcia jest 125 zł miesięcznie przez kolejne 12 miesięcy. Bank podaje w regulaminie oferty listę czynności, które mogą przynieść zysk wraz z podaną obok wysokością premii. Klient może wybrać część z nich lub wszystkie, jednak kwota miesięcznej premii nie może przekroczyć podanego wyżej limitu 125 zł. Wśród wymogów znajdują się przelew SEPA, przelew zagraniczny, przelew do US/ZUS, transakcje kartą debetową, skorzystanie z kas fiskalnych za pośrednictwem banku, transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing, premia za średniomiesięczne saldo na rachunku klienta.

7. Do 1250 zł w postaci premii od Santander Banku Polska

Podobnie jak w przypadku Alior Banku, pełna premia od Santandera przypadnie dopiero po zrealizowaniu warunków dwóch promocji. Pierwsza z nich przełoży się na zysk w wysokości 250 zł, jeśli klient dokona prawidłowej rejestracji w promocji (dokonanie rejestracji, wyrażenie zgód, złożenie wniosku za pomocą linka otrzymanego w wiadomości e-mail), i spełni wypunktowane w regulaminie warunki, czyli wykonanie co najmniej trzech przelewów (zwykłych lub natychmiastowych) na rachunek prowadzony w innym banku, a także zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku.

W ramach drugiej oferty specjalnej można zgarnąć 1000 zł. 100 zł to nagroda za zawarcie umowy z Elavon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Banku Polska oraz aktywację terminala. Pozostała część to zwrot za transakcje, który wynosi 3% wartości transakcji wykonanych kartą. Maksymalna kwota zwrotu to 150 zł miesięcznie, a o premię można się starać przez 6 kolejnych miesięcy. Warunkiem jej uzyskania jest wykonanie przelewu do ZUS lub US na kwotę min. 200 zł w danym miesiącu. Dodatkową nagrodą w promocji jest zwolnienie z niektórych opłat na 24 miesiące.

8. Bank Pekao ofertuje 1000 zł przedsiębiorcom

Bank Pekao idzie nieco inną drogą niż opisywane wyżej banki i posiada aktualnie jedną promocję dla zainteresowanych kontem firmowym, w ramach której można jednak zdobyć nawet 1000 zł premii. Bank podziela jednak pogląd konkurencji w przypadku dzielenia bonusu na kilka mniejszych transz. 100 zł to nagroda za otwarcie rachunku zdalnie (infolinia, podstrona internetowa czy bankowość internetowa). 200 zł przysługuje za wykonywanie przelewów na konto ZUS (na min. 100 zł) przez trzy kolejne miesiące, zlecenie przelewu przez aplikację (inny niż na konto ZUS, min. 200 zł) oraz zrealizowanie płatności bezgotówkowej kartą (min. 50 zł). Kolejne 200 zł wpadnie za zawarcie umowy o terminal płatniczy i przyjęcie w nim przez trzy kolejne miesiące płatności na co najmniej 500 zł miesięcznie. Bank przewiduje również premię w wysokości 200 zł za transakcje wymiany walut tj. wymienienie między swoimi rachunkami w Banku Pekao równowartości 20 000 zł w ciągu trzech miesięcy. Ostatnia premia wynosi 300 zł i jest skierowana do osób, które skorzystają z jednego z wymienionych produktów kredytowych.

Promocje kart kredytowych: banki dają pieniądze, bony, nagrody

Wśród ofert specjalnych przewijają się także promocje kart kredytowych. Stanowią one ułamek wszystkich propozycji, jednak pozwolą na zgarnięcie nawet kilkuset złotych.

9. Nawet 720 zł w postaci zwrotów w Citi Handlowym

720 zł to nagroda, którą mogą zdobyć zakładający konkretną kartę z oferty Citi Handlowego– Citibank BP-Motokarta. Warunki jej otrzymania nie należą do skomplikowanych. Posiadacz karty jest zobowiązany do wykonywania co miesiąc płatności kartą na kwotę min. 500 zł przy czym co najmniej 250 zł musi być zrealizowane na stacjach paliwowych BP. W takim przypadku klient może otrzymywać zwrot w wysokości 20 zł przez kolejne 30 miesięcy, co daje 600 zł. Jest jednak możliwość przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy, jeśli w ciągu 10 dni od złożenia wniosku o kartę klient dostarczy dokument dochodowy. Jest on wymagany w przypadku wnioskowania o limit karty wyższy niż 5000 zł.

10. Słuchawki bezprzewodowe OPPO za kartę Citi Simplicity

Citi Handlowy oferuje w promocjach nie tylko premie, ale także nagrody rzeczowe. Tak jest w przypadku najnowszej promocji karty Citi Simpicity. Do zdobycia są słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco W31. Warunki promocji? Zawarcie umowy o kartę, przedstawienie dokumentu dochodowego, zalogowanie się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej banku oraz wykonywanie płatności z rachunku karty (co najmniej w jednym miesiącu w podanym terminie płatności kartą muszą wynosić minimum 300 zł, a w ciągu trzech miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym założono kartę wymagane jest dokonanie transakcji na łącznie 1500 zł). Oferta przewiduje również otrzymanie zwolnienia z opłaty za wydanie i obsługę karty zarówno głównej, jak i dodatkowej.

11. 300 zł do wykorzystania na Allegro od BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska daje możliwość zgarnięcia trzech bonów do Allegro o wartości 100 zł każdy klientom, którzy skuszą się na jedną z dwóch kart kredytowych. Warunki to, oprócz otwarcia rachunku karty, wykonanie nią transakcji o łącznej wartości 900 zł w danym miesiącu. Za każdy miesiąc spośród trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych po otwarciu karty, przysługuje jeden bon. Uczestnik promocji otrzymuje również zwolnienie z opłaty za kartę przez pierwszy rok użytkowania.

