Premia na dzieci bardziej pobudziła konsumpcję w Niemczech niż obniżony podatek VAT

Idą zmiany w alimentach. Rząd zajmie się projektem w sprawie świadczeń na rzecz rodziny

Rząd we wtorek zajmie się projektem nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Przewiduje on między innymi podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.