Rząd pomoże nowym kredytobiorcom. Premia i odsetki na koncie mieszkaniowym będą zwolnione z podatku

Nadchodzi kredyt 2 proc. Sprawdzamy haczyki w projekcie ustawy

Posiadanie odziedziczonego udziału w prawie do nieruchomości nie zamknie drogi do kredytu z dopłatami. Kredytobiorca będzie jednak musiał w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia kredytowanego mieszkania rozpocząć w nim „prowadzenie gospodarstwa domowego” albo straci prawo do dopłat. Sprawdzamy, co kryje się w wyczekiwanym projekcie wprowadzającym „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”.