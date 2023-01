"Preferowaną opcją wyjścia CVC z inwestycji w Żabkę jest giełda"

Preferowanym scenariuszem wyjścia funduszu CVC Capital Partners z inwestycji w sieć sklepów Żabka jest giełda - poinformował PAP Biznes w Davos Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners. Dodał, że może to być GPW, ale nie wyklucza zagranicznego parkietu.

"Żabka ma przed sobą dekadę rozwoju. Możemy myśleć o wyjściu z tej inwestycji, ale dużo zależy od kondycji rynków finansowych. Ta spółka jest stworzona dla giełdy. Zawsze mówiliśmy, że to ścieżka wyjścia nasz numer jeden. Natomiast w obecnej sytuacji geopolitycznej, wszyscy wiemy, że rynki kapitałowe w tej chwili zamarły. To jest preferowana ścieżka wyjścia z inwestycji, czekamy na poprawę sytuacji na rynkach kapitałowych. Trudno przewidzieć, kiedy rynki kapitałowe się otworzą, czy to będzie druga połowa tego roku, czy pierwsza połowa przyszłego roku. Dużo zależy od czynników niezależnych od nas, czyli geopolityki" - powiedział Krawczyk.

"Czujemy się komfortowo jeszcze przez wiele lat z tym aktywem. Wiemy, jaki potencjał w nim drzemie. Będziemy czekać spokojnie na poprawę koniunktury. Nie chciałbym w tej chwili spekulować, czy to będzie warszawska giełda. Polskie firmy pokazują, że czują się zarówno dobrze na warszawskiej giełdzie, jak i na giełdach międzynarodowych, więc niczego nie wykluczamy" - dodał.

Krawczyk poinformował, że obecnie sieć Żabka liczy 9 tys. sklepów.

CVC Capital Partners kupił Żabka Polska od Mid Europa Partners w 2017 roku.

Pod koniec grudnia 2022 roku fundusz CVC Capial Partners podpisał umowę zbycia PGE 100 proc. udziałów w PKPE Holding, w skład którego wchodzi PKP Energetyka. Cena sprzedaży została ustalona na 1.913,5 mln zł. Zamknięcie transakcji planowane jest na 3 kwietnia 2023 r.

Partner CVC jest bardzo zadowolony z rozwoju tego aktywa w ostatnich latach.

"Obniżenie usterkowości sieci o 90 proc., zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników do 70 proc., to jest w skali świata wybitnym wynikiem (...) Poprawienie wszystkich niefinansowych wskaźników KPI kilkukrotnie. Za tym idzie sukces finansowy, zyski zwiększyły się pięciokrotnie. Trudno nie mieć satysfakcji, że przez 7 lat się zbudowało takie aktywo" - powiedział.

Dodał, że pośrednio każda udana inwestycja powoduje, że inwestorzy są chętni, żeby uczestniczyć w kolejnych.(PAP Biznes)

