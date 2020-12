Duże zmiany dla klientów korzystających z abonamentu na telefon

fot. Giftpundits.com / Pexels

Zmiany dla klientów korzystających z abonamentu na telefon. Od 21 grudnia umowę można rozwiązań przez e-mail, operator poinformuje o ilości danych w pakiecie internetu. Nowe przepisy będą chronić użytkowników.

Nowe prawo telekomunikacyjne obowiązuje od 21 grudnia 2020 r. Zmienione przepisy umocnią pozycję klienta w relacji z operatorem, u którego posiada abonament. Nowości wprowadzone zostają w związku z pierwszym etapem wdrażania dyrektywy w Polsce ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

Operator poinformuje o najkorzystniejszej ofercie

Co to oznacza dla klienta posiadającego abonament na telefon? Po pierwsze będzie on mógł rozwiązać umowę online za pośrednictwem wiadomości e-mail. Do tej pory klient musiał wysyłać papierowy dokument odstąpienia. Operator sieci komórkowej zobligowany jest do powiadomienia o otrzymaniu odstąpienia oraz rozwiązaniu umowy.

Za sprawą nowych przepisów operatorzy będą musieli poinformować klienta o zbliżającym się wygaśnięciu umowy, nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta. Obecnie nie wszystkie firmy powiadamiały o zbliżającym się końcu umowy. Dodatkowo spółki telekomunikacyjne muszą przekazać informację o najkorzystniejszej umowie, oprócz wyszczególnienia możliwości odstąpienia od umowy. Dotychczas operatorzy mogli automatycznie przedłużać umowy na czas nieokreślony.

Policzony limit danych

Nowe przepisy nakładają również obowiązek informowania klienta o ilości zużytych danych w ramach pakietu internetu oraz momencie wygaśnięcia danej usług. Firmy telekomunikacyjne w odpowiednim czasie będą musiały wysłać wiadomość do klienta, kiedy kończy się dana usługa oraz jakie jest saldo danych.

DF