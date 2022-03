Prawo podatkowe sprzyja obywatelom wielu krajów, lecz nie Ukrainy

Wojna w Ukrainie a rynek nieruchomości w Polsce. Pierwszy wzrośnie popyt na rynku najmu

Do Polski przybyło już ok. 450 tys. ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną. Setki tysięcy osób wciąż czekają na to po drugiej stronie granicy. Jedną z ich podstawowych potrzeb będzie znalezienie dachu nad głową. Jak w krótkiej i dłuższej perspektywie fala migrantów może wpłynąć na polski rynek mieszkaniowy?