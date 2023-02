"Prawnicy posiadający dzieci są dyskryminowani". RPO pisze do ministra sprawiedliwości

"Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej w związku z urodzeniem dziecka dyskryminują ojców" - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

fot. Lukas Coch / / Reuters

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca przepisów ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, które przewidują możliwość odraczania aplikacji matce nowo narodzonego dziecka. Z podobnej opcji nie mogą skorzystać ojcowie.

Skarżący, który zwrócił się do RPO, wskazał, że przepisy te umożliwiają aplikantce odroczenie aplikacji, jeśli w ciągu ostatniego roku urodziła dziecko. Celem przepisów jest zapewnienia kobiecie spokojnego czasu sprawowania opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Zdaniem skarżącego brzmienie tych przepisów dyskryminuje jednak ojców, którzy również mogą opiekować się takim dzieckiem.

"Przepis art. 79a pkt 3 ustawy - Prawo o adwokaturze stanowi, że okręgowa rada adwokacka może (...) na wniosek aplikanta adwokackiego (...) wydłużyć o rok w przypadku wystąpienia następujących okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu adwokackiego w najbliższym terminie po zakończeniu aplikacji adwokackiej: urodzenia przez tę aplikantkę dziecka w ostatnim roku aplikacji adwokackiej lub w okresie od jej zakończenia do dnia zakończenia egzaminu adwokackiego albo gdy termin porodu został ustalony na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od dnia zakończenia egzaminu adwokackiego" - czytamy w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z Konstytucją RP rodzicielstwo odnosi się więc zarówno do matki, jak i do ojca. Jest to szczególne uzupełnienie i rozwinięcie innych norm konstytucyjnych dotyczących równego traktowania, zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

W związku z tym RPO skierował pismo do ministra sprawiedliwości, w którym zawnioskował o odniesienie się do problemu i rozważenie zainicjowana zmiany przepisów w tym zakresie.