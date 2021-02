Prawie połowa Republikanów przystąpiłaby do nowej partii Donalda Trumpa

fot. JONATHAN ERNST / Reuters

Prawie połowa Republikanów porzuciłaby swoją partię i dołączyła do nowego ugrupowania, gdyby były prezydent Donald Trump stał się jego liderem. Tak wynika z sondażu Uniwersytetu Sufflok i dziennika „USA Today”.

Zgodnie z badaniem opinii publicznej, opublikowanym w niedzielę, 46 proc. Republikanów byłoby gotowych opuścić GOP i dołączyć do Trumpa, jeśli powołałby on nową partię. 27 proc. pozostałoby w dotychczasowym ugrupowaniu. Reszta nie była zdecydowana.

Przeprowadzony wśród 1000 wyborców Trumpa sondaż Suffolk University-"USA Today" miał miejsce od 15 do 19 lutego. Margines błędu wynosi 3 punkty procentowe.

Były prezydent nie sprecyzował jeszcze swoich planów. Zapowiedział natomiast udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Orlando na Florydzie. W przyszłą niedzielę ma się tam wypowiedzieć na temat przyszłości Partii Republikańskiej i ruchu konserwatywnego.

„Czujemy, że Republikanie nie walczą o nas wystarczająco, a wszyscy widzimy, jak Donald Trump walczy o nas każdego dnia z największą mocą. (…) Mamy establishment republikański, który po prostu zgadza się z establishmentem demokratycznym i tym wszystkim i nigdy się nie sprzeciwia” – przekonywał w rozmowie z „USA Today” republikański właściciel małej firmy z Milwaukee w stanie Wisconsin.

Portal Hill przypomniał, że po uniewinnieniu w drugim procesie o impeachment Trump skarcił przywódców republikanów, a w szczególności przywódcę republikańskiej mniejszości w Senacie Mitcha McConnella. Głosował on za uniewinnieniem w impeachmencie byłego prezydenta, ale zarzucił mu w późniejszym przemówieniu m.in. „moralną” odpowiedzialność za zamieszki 6 stycznia na Kapitolu. Zginęło wówczas pięć osób.

„Jeszcze mu to nie uszło na sucho” - oświadczył McConnell.

Trump nie pozostał dłużny byłemu sprzymierzeńcowi z GOP.

„Mitch to ponury polityczny wyrobnik bez uśmiechu, a jeśli republikańscy senatorowie zostaną z nim, to ponownie nie wygrają. (…) Nigdy nie zrobi tego, co trzeba, ani tego, co jest dobre dla naszego kraju. Kiedy, będzie to konieczne i stosowne, wesprę głównych rywali, którzy popierają (maksymę) +Uczyńmy znowu Amerykę wielką (MAGA)+ oraz naszą politykę +Pierwsza Ameryka+. Chcemy błyskotliwego, mocnego, myślącego i współczującego przywództwa” – akcentował Trump.

Jego doradcy zapowiedzieli poparcie konserwatystów w przyszłorocznych wyborach do Kongresu. Deklarowali, że chcą odzyskać kontrolę nad obydwoma izbami Kongresu.

„Przyjrzymy się zwalnianym mandatom, mandatom zajmowanym przez Demokratów i być może takim, które wymagają udoskonalenia i bardziej przyjaznych dla MAGA. Nie mam pojęcia, dlaczego McConnell w taki sposób zdecydował się uderzyć w prezydenta, ale kiedy to zrobisz, możesz spodziewać się, że zostaniesz (w odwecie) trafiony” – przestrzegał doradca Trumpa Jason Miller.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/