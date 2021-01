Prawie połowa Polaków popiera pomysł paszportów dla zaszczepionych [Sondaż]

Pexels

Niemal połowa Polaków popiera unijny pomysł wprowadzenia paszportów dla zaszczepionych - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej". IBRiS na zlecenie „Rz” zapytał Polaków o to, jakie obostrzenia powinny zostać zniesione w pierwszej kolejności.

Jak napisano, Polacy mają dość narodowej kwarantanny, która trwa już prawie miesiąc. Mimo obostrzeń coraz częściej ruszają wyciągi narciarskie, otwierają się restauracje i kluby, a ludzie zdejmują maseczki.

Dodano, że niemal połowa – bo 49,3 proc. – ankietowanych wskazała na hotele i restauracje. "Otwarcie tych miejsc wiąże się ze zwiększeniem mobilności ludzi. A ona przyczynia się do rozwoju pandemii" – ostrzega prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

"By móc swobodnie wyjeżdżać, Polacy są w stanie zaakceptować paszporty dla zaszczepionych. Obecnie zastanawia się nad nimi UE. Aż 47,5 proc. respondentów popiera ich wprowadzenie – 14,7 proc. ocenia ten pomysł zdecydowanie dobrze. Stanowczo +nie+ takiemu rozwiązaniu mówi co czwarty ankietowany. Niemal co piąty czeka na otwarte galerie handlowe i prawie tyle samo respondentów mówi o konieczności uruchomienia instytucji kultury i sportu. 12,1 proc. nie określiło, co powinno być luzowane najpierw" - czytamy w "Rz".

