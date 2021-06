Prawie jak człowiek. Robot Grace pomoże w opiece nad osobami starszymi i izolowanymi z powodu pandemii

Zespół inżynierów z Hongkongu skonstruował robota humanoidalnego o imieniu Grace, którego głównym zadaniem ma być opieka nad osobami starszymi oraz tymi, którzy pozostają w izolacji z powodu COVID-19.

Robot nosi błękitny strój pielęgniarki, ma brązowe włosy oraz kamerę termiczną zamontowaną w okolicach klatki piersiowej, żeby mierzyć temperaturę swym podopiecznym. Dzięki technologii sztucznej inteligencji Grace umie diagnozować pacjentów oraz komunikuje się z nimi po angielsku, mandaryńsku i kantońsku. "Potrafię odwiedzać ludzi i umilać im dzień towarzystwem, potrafię także prowadzić rozmowy terapeutyczne, odczytywać dane biologiczne i pomagam pracownikom służby zdrowia" - przedstawiła się Reuterowi Grace.

