Prawie co trzecia firma jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej [sondaż]

30 proc. firm jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej. Najczęściej zainteresowanie deklarują firmy budowlane i przemysłowe – wynika z najnowszego badania firmy faktoringowej NFG „Finansowanie zakupów firmowych”.

Co 10. przedsiębiorca z sektora mikro i małych firm rezygnuje z zakupu ze względu na wysoką cenę towaru lub usługi. W przypadku mikrofirm robi tak 17 proc. kupujących – wynika z najnowszego badania firmy faktoringowej NFG „Finansowanie zakupów firmowych”.

Ankieta przeprowadzona wśród przedsiębiorców wskazuje, że przedsiębiorcy kupowaliby częściej i więcej, gdyby mieli możliwość rozłożenia płatności na raty. Blisko co 3. firma biorąca udział w badaniu (30 proc.) jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej. Pod względem branż najczęściej to zainteresowanie podtrzymują firmy budowlane i przemysłowe (37 proc.) oraz firmy prowadzące działalność online (40 proc.).

W gronie firm sprzedających B2B co czwarty właściciel firmy (25 proc.) jest zainteresowany dostępem do usługi sprzedaży ratalnej. Oni też zauważają, że co 10. klient rezygnuje z zakupu ich produktu lub usługi ze względu na wysoką cenę. Problem ten najczęściej dostrzegają firmy transportowe, dlatego to głównie przewoźnicy są grupą przedsiębiorców najmocniej zainteresowaną oferowaniem sprzedaży swoich usług na raty (33 proc.). Są także inne przyczyny.

„Transport jest branżą najbardziej narażoną na zatory płatnicze. Wszystko przez ekstremalnie długie terminy zapłaty oraz niską moralność płatniczą kontrahentów. Przewoźnicy nierzadko muszą czekać nawet 3 miesiące na pieniądze za wykonaną usługę, a do tego dochodzą częste opóźnienia w płatnościach” – powiedział cytowany w raporcie z badania prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Dodał, że mimo długich terminów zapłaty i zaległości, firmy musza jednocześnie prowadzić działalność, ponosząc regularne koszty paliwa, utrzymania pracowników, eksploatacji floty, opłat za autostrady czy bieżących zobowiązań finansowych, jak na przykład ZUS, US, podatki.

"Wiele z takich firm traci płynność finansową i przestaje być wypłacalna. W Krajowym Rejestrze Długów widnieje już 23 tys. przedsiębiorstw transportowych, zadłużonych na ponad miliard złotych” – dodał Adam Łącki.

Z kolei firmy, które nie są zainteresowane zakupem ratalnym, w większości argumentują, że nabywane przez nich produkty czy usługi nie nadają się do finansowania w systemie ratalnym (35 proc.). Pozostałe przyczyny braku zainteresowania usługą zakupu na raty to np. preferowanie innych form finansowania zakupów (18 proc.) czy obawa przed poniesieniem kosztów takiej usługi (14 proc.).

Ogólnopolskie badanie „Finasowanie zakupów firmowych” zostało przeprowadzone w marcu 2022 r. przez IMAS International na zlecenie firmy faktoringowej NFG na celowej próbie mikro oraz małych firm, techniką mieszaną CAWI oraz CATI. W sumie zrealizowano 501 wywiadów. (PAP)

autor: Marek Siudaj

