Prawie co czwarty Polak, który chce wziąć udział w wyborach, nie wie, na kogo zagłosuje

Afera wizowa nie dla wyborców PiS. "Nie słyszałem, nie wiem, co myśleć" Zdecydowanie największa grupa badanych winą za aferę wizową obarcza obóz rządzący, reszta nie wie, co o tym myśleć albo nie słyszała o sprawie – czytamy w opublikowanym we wtorek komentarzu do sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" i RMF FM.