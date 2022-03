Prawie 800 tys. uchodźców z Ukrainy. Padł kolejny dobowy rekord

fot. Michał Kość / / FORUM

W ciągu ostatniej doby do Polski przybyło 106 tys. osób z Ukrainy; to najwyższy wynik od momentu agresji Rosji na Ukrainę - powiedział w sobotę wiceminister SWiA Paweł Szefernaker. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł dodał, że z blisko 800 tys. uchodźców, 100-150 tys. to goście Mazowsza i Warszawy.

"Od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę do dziś granicę Rzeczypospolitej Polski z Ukrainą przekroczyło blisko 800 tys. osób uciekających przed bombami, które spadają na ich ojczyznę" - powiedział na briefingu prasowym wiceminister SWiA Paweł Szefernaker.

Mój Boże. To co zobaczyłem na własne oczy przerosło moje wyobrażenie. Kolejka uchodźców, kobiet i dzieci na granicy z Polską. Kilka kilometrów. Wszyscy tylko z bagażem podręcznym. Za kolejka kilkadziesiąt autobusów z kolejnymi dziećmi. pic.twitter.com/JRlz914PwT — MPodczarski (@m_podczarski) March 4, 2022

Jak dodał, sobota jest 10. dniem, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. "W ciągu tego tygodnia tych działań (...) uruchomiliśmy w skali kraju 30 punktów recepcyjnych. Są także dodatkowe, mniejsze punkty organizowane przez samorządy" - powiedział.

Wiceminister przekazał, że funkcjonuje również 27 punktów informacyjnych, w których obywatele Ukrainy mogą otrzymać wszelką informację na temat pomocy, którą otrzymują w Polsce.

"W ciągu ostatniej doby przybyło do nas 106 tys. osób z Ukrainy. To pokazuje, że to jest najwyższa wynik w ciągu tych 10 dni. To pokazuje, że kolejne osoby docierają i tych osób w dalszym ciągu jest bardzo duża grupa" - powiedział. Przyznał, że punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej są oblegane.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Autor: Wojciech Huk