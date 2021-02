Prawie 545 tys. nauczycieli zarejestrowanych na szczepienia

fot. Miroslaw Pieslak / FORUM

Prawie 545 tys. nauczycieli zostało zarejestrowanych na szczepienia przeciw COVID-19, w tym w II turze, czyli od poniedziałku blisko 277 tys. osób. Wśród zarejestrowanych jest prawie 63 tys. nauczycieli akademickich - poinformowało w sobotę Ministerstwo Edukacji i Nauki.

"Znamy już ostateczną liczbę zgłoszeń na szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W sumie to prawie 545 tys. osób (544 599)" - podała rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska.

Chęć zaszczepienia się mogli zgłosić wszyscy nauczyciele ze szkół i placówek oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach, urodzeni od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003 r.

Ostrowska przypomniała, że I tura zapisów, która rozpoczęła się 8 lutego, a zakończyła 10 lutego, obejmowała nauczycieli szkół i placówek oświatowych do 60. roku życia. Zgłosiło się wówczas 268 tys. osób.

"W II etapie, w którym zapisy trwały od 15 do 19 lutego, było blisko 277 tys. rejestracji (276 734), w tym prawie 63 tys. od nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach (62 650)" - dodała.

W II turze mogły zarejestrować się pozostałe grupy nauczycieli, nauczyciele do 65. roku życia oraz nauczyciele akademiccy do 65. roku życia.

Szczepienia prowadzone są preparatem firmy AstraZeneca. Rozpoczęły się 12 lutego. W czwartek resort edukacji i nauki podał, że zaszczepionych zostało blisko 65 tys. nauczycieli.

Nauczyciele ze szkół i placówek rejestrowani byli przez dyrektorów za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej, natomiast nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach – za pośrednictwem systemu POL-on. Pracowników uczelni zgłaszali rektorzy uczelni i szkół wyższych.

Nauczyciele, nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelni, urodzone w 1955 r. i wcześniej, będą mogli zaszczepić się w później.

W piątek wieczorem, gdy były znane jeszcze niepełne informacje na temat wyników rejestracji (prowadzona była ona do piątku do północy) minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ocenił je jako bardzo pozytywne. "Zarejestrowało się do tej pory 543 tys. osób, z czego 61 tys. nauczycieli akademickich. To jest ok. 65 proc. – do 70 proc. w niektórych miejscach – tych, którzy są uprawnieni do szczepień" - powiedział wówczas. Podał, że sam się zarejestrował i czeka na szczepienie. (PAP)

