Prawie 500 zł od BNP Paribas Banku Polska za założenie konta. Prześwietlamy ofertę banku

Mimo że do walentynek jeszcze sporo czasu, to BNP Paribas Bank Polska już teraz nawiązuje do tego dnia w swojej najnowszej promocji konta osobistego. Ci, którzy zdecydują się na dłuższą relację bankiem, mogą liczyć na nagrody sięgającą wartości bliskiej 500 zł.

fot. lightman_pic / / Shutterstock

„Projekt: Walentynki” to najnowsza promocja BNP Paribas Banku Polska. Tytuł oferty nie jest przypadkowy. Klienci, którzy zdążą do 14 lutego otworzyć konto, a później spełnić dodatkowe warunki promocji, otrzymają na konto 440 zł i bon do Allegro na 50 zł. Wymogi stawiane przez bank dotyczą aktywności klienta podejmowanej przez dwa kolejne miesiące.

Ile można zyskać na promocji?

Klasycznie BNP Paribas Bank Polska dzieli nagrodę na mniejsze części. Podział bonusów wygląda następująco:

Pierwsza nagroda – voucher 50 zł do Allegro oraz 40 zł przelewem,

– voucher 50 zł do Allegro oraz 40 zł przelewem, Druga nagroda – 200 zł przelewem,

– 200 zł przelewem, Trzecia nagroda – 200 zł przelewem.

Reklama

Co musisz zrobić, aby otrzymać premię?

Warunki dodatkowe to słowo klucz każdej promocji bankowej. Zdecydowana większość z nich jest również kierowana tylko do nowych klientów banku. Regulamin propozycji BNP Paribas Banku Polska zdradza, co to oznacza.

W promocji „Projekt: Walentynki” mogą wziąć udział osoby, które nie były w dniu wnioskowania o Konto Otwarte na Ciebie stroną umowy ramowej z bankiem, a także w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego w banku.

Kolejna, bardzo ważna informacja, którą można znaleźć w regulaminie oferty, to konieczność dokonania rejestracji na TEJ STRONIE. Można to zrobić do 14 lutego br., jednak trzeba mieć na uwadze, że formularz rejestracyjny może zniknąć ze strony szybciej. Wszystko za sprawą ograniczonej liczby rejestracji. W momencie zapisania się do promocji uczestnika nr 2000 bank kończy możliwość dopisywania się do tej oferty. Elementem promocji jest również złożenie odpowiednich oświadczeń.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na Twój adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem. To właśnie wchodząc przez ten odnośnik, należy złożyć wniosek o konto osobiste. Inne sposoby nie uprawniają do skorzystania z oferty. Wniosek trzeba wysłać nie później niż 14 lutego br.

Kolejne warunki do spełnienia wiążą się bezpośrednio z każdą z nagród. Dokładne informacje można znaleźć w tabeli poniżej.

Promocja BNP Paribas Banku Polska „Projekt: Walentynki” – warunki dotyczące nagród Nagroda Warunki Termin wykonania Bon do Allegro na 50 zł i 40 zł Założenie konta osobistego w sposób podany powyżej,

Aktywacja karty debetowej do 29 lutego 2024 r. 200 zł Spełnienie warunków pierwszej nagrody,

Wykonanie przelewu na min. 500 zł,

Wykonanie min. 3 płatności kartą na min. 500 zł łącznie,

Otrzymanie wpływu na min. 1100 zł od 1 do 31 marca 2024 r. 200 zł Spełnienie warunków drugiej nagrody,

Wykonanie przelewu na min. 500 zł,

Wykonanie min. 3 płatności kartą na min. 500 zł łącznie,

Otrzymanie wpływu na min. 1100 zł od 1 do 30 kwietnia 2024 r. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminu promocji „Projekt: Walentynki” w BNP Paribas Banku Polska

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Zanim pieniądze pojawią się na koncie, trzeba będzie spełnić jeszcze jeden warunek. Po otrzymaniu wiadomości z informacją o przyznaniu pierwszej nagrody musisz podać numer konta do wypłaty, korzystając ze specjalnego odnośnika. Znajdziesz go w tej samej wiadomości e-mail. To początek harmonogramu wypłat. Cały kalendarz znajdziesz poniżej:

Pierwsza nagroda. Wiadomość o otrzymaniu nagrody otrzymasz nie później niż 20 marca br. Zaloguj się przez specjalny link wysłany w wiadomości e-mail i podaj numer konta do wypłaty.

Wiadomość o otrzymaniu nagrody otrzymasz nie później niż 20 marca br. Zaloguj się przez specjalny link wysłany w wiadomości e-mail i podaj numer konta do wypłaty. Druga nagroda. Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 26 kwietnia br.

Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 26 kwietnia br. Trzecia nagroda. Informacja o jej otrzymaniu powinna pojawić się w skrzynce mailowej do 27 maja br.

Przelewów za poszczególne nagrody należy się spodziewać do końca danego miesiąca. Co się stanie, jeśli zapomnisz o podaniu danych? W takim przypadku termin wypłaty nagrody trzeba ustalić indywidualnie, ale nagroda nie może zostać przekazana później niż 25 lutego 2025 r.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Plusy promocji „Projekt: Walentynki”:

Krótka karencja dla byłych klientów – BNP Paribas Bank Polska należy do nieco bardziej liberalnych banków. W przypadku ofert specjalnych tego banku wystarczy odczekać rok od zamknięcia konta i rozwiązania umowy ramowej, aby skorzystać po raz kolejny z jego promocji,

BNP Paribas Bank Polska należy do nieco bardziej liberalnych banków. W przypadku ofert specjalnych tego banku wystarczy odczekać rok od zamknięcia konta i rozwiązania umowy ramowej, aby skorzystać po raz kolejny z jego promocji, Dowolne wpływy – Niektóre banki oczekują od klienta zapewnienia wpływu wynagrodzenia. BNP Paribas Bank Polska jako jeden z warunków wymaga zapewnienia wpływów, ale mogą to być dowolne przelewy na konto z wyłączeniem kont klienta w BNP Paribas, wpływów gotówkowych i przelewów z rachunków kredytowych,

Niektóre banki oczekują od klienta zapewnienia wpływu wynagrodzenia. BNP Paribas Bank Polska jako jeden z warunków wymaga zapewnienia wpływów, ale mogą to być dowolne przelewy na konto z wyłączeniem kont klienta w BNP Paribas, wpływów gotówkowych i przelewów z rachunków kredytowych, Nagroda do końca maja na koncie – Świeżo upieczeni posiadacze Konta Otwartego na Ciebie, którzy „odhaczą” wszystkie wymogi banku, będą mogli się cieszyć nagrodami już na koniec maja br.

Minusy promocji „Projekt: Walentynki”:

Formalności – Oferty specjalne BNP Paribas Banku Polska wyróżniają się na rynku nie tylko wysoką premią, ale też specyficznym procesem założenia konta. Trzeba pamiętać o rejestracji w promocji i otwarciu konta przez specjalnego linka. Po spełnieniu warunków pierwszej nagrody trzeba będzie także podać numer konta do wypłaty, co jest rozwiązaniem stosowanym chyba tylko w BNP Paribas Banku Polska.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Z promocji „Projekt: Walentynki” można skorzystać raz,

Najważniejsze elementy cennika Konta Otwartego na Ciebie: Opłata za prowadzenie rachunku to 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową (Karta Otwarta na Dzisiaj) to 7 zł miesięcznie, jednak można ją obniżyć do 2 zł, jeśli wykona się nią min. 3 transakcje bezgotówkowe. Lepsze warunki cenowe dotyczą klientów do 26. roku życia – karta jest dla młodych bezwarunkowo darmowa bez żadnych dodatkowych warunków,

Regulamin promocji można sprawdzić tutaj.

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.