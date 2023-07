Prawdziwa plaga. Na cudzą tożsamość próbowano wyłudzić łącznie 50 mln zł

Związek Banków Polskich podał nowe statystyki dotyczące prób wyłudzeń kredytów na skradzioną tożsamość. W II kwartale 2023 r. złodzieje próbowali w ten sposób ukraść łącznie ponad 50 mln zł. Odnotowano ponad 2,1 tys. prób wyłudzeń.

Co kwartał Związek Banków Polskich publikuje raport dotyczący prób wyłudzeń kredytów na cudzą tożsamość. Niestety złodzieje nie próżnują. Tylko w drugim kwartale próbowali wyłudzić na skradzioną tożsamość łącznie aż 50 mln zł. Takich incydentów odnotowano ponad 2,1 tys.

- To stosunkowo wysoki poziom, który utrzymuje się od ostatnich czterech kwartałów (17,2 proc. wzrostu r/r) - przeliczyć to można na ok. 23 próby dziennie – mówi Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone. I dodaje, że łącznie od 2008 r. udaremniono już 112,5 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę 5,6 mld złotych.

Jak wynika z raportu, w II kwartale odnotowano niewielką liczbę prób wyłudzeń na znaczące kwoty przekraczające milion złotych (jedynie 4 przypadki), z czego ta największa dotyczyła 1,6 mln zł (woj. pomorskie).

Jednocześnie Polacy zastrzegli w systemie 44,5 tys. dowodów tożsamości. To aż 20 proc. więcej niż rok temu w analogicznym okresie. Statystycznie do bazy trafiało 490 szt. dziennie. Obecnie w bazie międzybankowego systemu Dokumenty Zastrzeżone jest niemal 2,4 miliona danych o zagubionych lub skradzionych dokumentach tożsamości.

Według Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa ZBP, wysoka liczba zastrzeganych dokumentów jest pozytywnym zjawiskiem. - Wraz ze wzrostem świadomości Polaków o potrzebie jak najszybszego zastrzegania utraconych dokumentów skuteczność całego systemu antyfraudowego w polskich bankach wyraźnie rośnie – mówi wiceprezes ZBP.

Jednocześnie bankowcy podpowiadają, co należy zrobić w przypadku utraty dokumentów. Przede wszystkim należy je jak najszybciej zastrzec w banku przyjmującym blokady do systemu Dokumenty Zastrzeżone. Dotyczy to także osób, które nie korzystają z usług bankowych. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

Jeśli dokumenty utracono w wyniku kradzieży, należy też powiadomić policję. Z kolei, aby wyrobić nowy dowód trzeba zgłosić zawiadomienie do najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej. Specjaliści podkreślają, żeby pamiętać także o zastrzeżeniu utraconych kart płatniczych. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828. System działa na całym świecie przez 24/7.