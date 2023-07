Prawdziwa kampania PiS dopiero się zacznie. Terlecki podaje terminie ogłoszenia programu wyborczego

Premier Morawiecki: Planujemy wybory parlamentarne i referendum w tym samym czasie. Koszty będą niższe Mogę potwierdzić, że planujemy wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji migrantów w tym samym czasie, także po to, by koszty były niższe; przeprowadzenie ich osobno to dodatkowe koszty - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.