Prawdopodobnie największy pożar w historii Szkocji. Trwa jego dogaszanie

Powódź we Włoszech spowodowała co najmniej 7 miliardów euro strat Prezydent Włoch Sergio Mattarella podczas wtorkowej wizyty na terenach zniszczonych przez powódź w regionie Emilia-Romania mówił, że ich odbudowa jest „narodowym wymogiem”. Bilans powodzi to 16 ofiar i co najmniej 7 miliardów euro strat.