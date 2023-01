Pracownik wydawnictwa wykradł ponad 1000 niepublikowanych książek. Wśród autorów m.in. Margaret Atwood

Filippo Bernardini zatrudniony w wydawnictwie Simon & Schuster przyznał się w piątek w Nowym Jorku do kradzieży ponad 1000 niepublikowanych jeszcze książek. Grozi mu kara prawie dwóch lat więzienia.

30-letni Włoch mieszkający w Londynie podszywał się pod redaktorów wydawnictw lub agentów w celu kradzieży ponad tysiąca manuskryptów. Należały one do takich autorów jak Margaret Atwood czy aktor Ethan Hawke. Przed sądem federalnym na Manhattanie przyznał się do oszustwa.

Jak powiedziała jego prawniczka Hannah McCrea, Bernardiniemu grozi wyrok od jednego roku i trzech miesięcy do roku i dziewięciu miesięcy więzienia. Wyrok w jego sprawie ma zostać ogłoszony 5 kwietnia.

"Filippo Bernardini wykorzystał swoją wiedzę na temat przemysłu wydawniczego, aby stworzyć metodę, umożliwiającą mu kradzież cennych prac autorów ze szkodą także dla branży wydawniczej" – oświadczył prokurator federalny na Manhattanie Damian Williams, którego cytuje agencja Reutera.

Jak wyjaśnili oskarżyciele od sierpnia 2016 roku do aresztowania Bernardiniego w styczniu minionego roku, stworzył on fałszywe adresy e-mailowe i zarejestrował ponad 160 fałszywych nazw domen. Ułatwiało mu to podawanie się za profesjonalistów z branży wydawniczej.

Włoch twierdził, że prace innych autorów są jego własnymi. Pośród ponad 1000 skradzionych manuskryptów był m.in. jeden będący dziełem pisarza nagrodzonego Pulitzerem.

Bernardini przyznał się do kradzieży manuskryptów, ale nie do winy w sprawie oszustw podatkowych i kradzieży tożsamości.

Wydawnictwo Simon & Schuster nie zostało oskarżone o niewłaściwe postępowanie.

"Ochrona własności intelektualnej autorów jest najwyższym priorytetem dla Simon & Schuster" – zapewniał w wystosowanym oświadczeniu wydawca.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

