Pracownik skarbówki wykrył błąd w rozliczeniu VAT. Chodziło o ponad 136 tys. zł

Błąd w rozliczeniu podatku VAT na kwotę ponad 136 tys. zł wykrył jeden z pracowników urzędu skarbowego z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Rzeszowie podkom. Edyta Chabowska.

fot. anabaraulia / / Shutterstock

Błąd w rozliczeniu udało się wykryć podczas weryfikacji danych z raportu JPK.

Jak dodała podkom. Chabowska, ekspert jednego z urzędów skarbowych stwierdził błąd skutkujący zawyżeniem odliczenia podatku VAT o kwotę ponad 136 tys. zł.

„Stwierdzona nieprawidłowość wynikała z dwukrotnego odliczenia podatku naliczonego VAT, a efektem przeprowadzonych czynności sprawdzających było dokonanie właściwej korekty przez podatnika” – podkreśliła rzeczniczka IAS.

Podkom. Chabowska zaznaczyła, że KAS na bieżąco analizuje przekazywane przez podatników pliki JPK_VAT. „Dzięki temu zmniejsza się liczba kontroli podatkowych, a czynności sprawdzające realizowane przez pracowników urzędów skarbowych trwają krócej” – powiedziała.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres rozliczeniowy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

JPK_VAT posiada określony układ i format, który ułatwia jego przetwarzanie. (PAP)

autor: Wojciech Huk

huk/ drag/