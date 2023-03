Rząd chce oskładkować wszystkie umowy-zlecenia. To oznacza niższe zarobki

Kontrolerzy ewakuują się z Inspekcji Handlowej. Martwi to nawet polityków PiS 3776 zł brutto – tyle w 2021 roku wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Inspekcji Handlowej, czyli – zgodnie z ustawą – wyspecjalizowanym organie kontroli, który dba o prawa konsumentów i stoi na straży interesów gospodarczych państwa. Skłoniło to do interwencji nawet posłów PiS.