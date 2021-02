Pracownicy oczekują wsparcia psychologa

Sąd w Hiszpanii nakazał przywrócenie do pracy mężczyznę zwolnionego po zakażeniu koronawirusem

Sąd w Mataro, na północnym wschodzie Hiszpanii, nakazał przywrócenie do pracy mężczyzny, który w marcu 2020 r. został zwolniony po wykryciu u niego infekcji SARS-CoV-2. To pierwsze takie orzeczenie sądu w kraju - podkreśla we wtorek rozgłośnia Cadena Ser.