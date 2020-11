Pracownicy nie liczą na pomoc psychologiczną w pracy

fot. Startup Stock Photos / Pexels

ManpowerGroup i HRlink sprawdzili, jakich benefitów oczekują pracownicy w czasie pandemii. Okazuje się, że najbardziej pożądana jest obecnie prywatna opieka medyczna.

Respondenci badania zostali zapytani o trzy najważniejsze dla nich świadczenia pozapłacowe - na pierwszym miejscu znalazła się prywatna opieka medyczna (65 proc.), na kolejnym benefity związane ze szkoleniami i rozwojem (59 proc.) oraz dodatkowe dni wolne od pracy (36 proc.). Wielu interesuje również ubezpieczenie na życie (31 proc.) oraz dofinansowanie nauki języków obcych (30 proc.).

To, co było najrzadziej zgłaszane, to eventy integracyjne (9 proc.) oraz wsparcie psychologiczne (8 proc.). - Obszar zdrowia zyskał na znaczeniu dla większości pracowników, a możliwość zapewnienia wsparcia lekarskiego dla siebie i rodziny stała się kluczowym priorytetem w obliczu rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa. Z tego powodu pierwsze miejsce prywatnej opieki medycznej nie jest zaskoczeniem - mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

Nie dziwi natomiast fakt, że dla 12 proc. badanych zmieniły się oczekiwania wobec benefitów pozapłacowych. I tak najwięcej osób nie widzi potrzeby korzystania z kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowych i spotkań integracyjnych.

