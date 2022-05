Pracownicy chcą wyższych pensji albo zmienią pracę [Raport Pracuj.pl]

fot. Treecha / / Shutterstock

Ostatnie dwa lata w gospodarce są nadzwyczaj burzliwe. Najpierw pandemia COVID-19 i praca zdalna lub hybrydowa, zmiany w stylu życia, wzrost zapotrzebowania na pracę, zerwane łańcuchy dostaw i tarcze antykryzysowe odcisnęły piętno na wartości złotego. Inflacja stała się czynnikiem kształtującym postawy zawodowe.

W kwietniu 2022 roku inflacja w Polsce wyniosła 12,4 proc. r/r oraz 2 proc. m/m. Inflacja bazowa CPI wyniosła zaś 7,7 proc. Liczby te mają oczywiście wpływ także na rynek pracy. Z kolejnej edycji badania "Nowe oblicza pracy” przygotowanego przez Pracuj.pl płyną ważne wnioski dla rynku pracy i nie tylko.

Inflacja rośnie, a z nią poczucie niepewności

Inflacja ma wpływ na nasze domowe budżety. Mamy w portfelach mniej i przez wzrost cen i przez wzrost rat kredytów w wyniku serii podwyżek stóp procentowych. A to jeszcze nie koniec podwyżek.

"Aż 76% respondentów Pracuj.pl uważa, że obecna pensja wystarczy im na mniej, niż jeszcze 12 miesięcy temu. Taka sama część badanych oceniła, że inflacja ma negatywny wpływ na ich wynagrodzenie. Dodatkowo 59% respondentów ocenia, że inflacja istotnie wpływa na faktyczną wartość (siłę nabywczą) ich pensji” – czytamy w raporcie.

Nacisk na wyższe wynagrodzenia wynika także z niewielkich oszczędności, niegwarantujących dłuższego utrzymania się w sytuacji rezygnacji z pracy lub jej utraty. 19 proc. Polaków jest w stanie utrzymać się z odłożonych środków przez maksymalnie miesiąc, a kolejne 15 proc. - przez jeden-dwa miesiące. Jednak oszczędności na powyżej 6 miesięcy posiada 30 proc. badanych.

"Polski ład” kontra wynagrodzenia

"Polski ład” był wprowadzony na kolanie, pomimo sprzeciwu ekspertów alarmujących o niedopracowaniu przepisów. Problemy z ich interpretacją mieli nawet księgowi. Dlatego nie dziwi fakt, że 53 proc. ankietowanych określiło swój poziom zrozumienia zasad zmian podatkowych jako niski. 46 proc. oceniło negatywnie wpływ "Polskiego ładu" na swoje zarobki, 40 proc. neutralnie, a 24 proc. pozytywnie. Choć, jak zapewniał rząd mieliśmy nie stracić… Na szczęście (choć to się dopiero okaże) od 1 lipca podatki będą liczone po nowemu.

Pozytywnym zjawiskiem w obliczu inflacji i zmian w regulacjach jest większe zainteresowanie tematyką finansową. 59% respondentów deklaruje, że śledzą informacje na temat gospodarki i jej podstawowych wskaźników, np. stopy inflacji, średniej pensji, bezrobocia, zapotrzebowania na pracowników. Z kolei 51% uważa, że są na bieżąco z pojawiającymi się zmianami dotyczącymi obowiązujących i nowo ustanawianych podatków, które są odprowadzane od ich zarobków (wydaje się to troszkę przesadzone i zawyżone).

"Z jednej strony pracownicy korzystają np. z tarcz obniżających ceny paliwa koniecznego do dojazdów do pracy, z drugiej część z nich płaci wyższe raty kredytów, a wszyscy odczuwają wzrosty cen żywności. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w której wynagrodzenia są szczególnie istotną motywacją do zmiany zawodowej, napędzając wyścig na płace" – komentuje Konstancja Zyzik, Menedżerka ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj.

Inflacja napędza rekrutację i… negocjacje

Z ostatnio opublikowanych badań przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że 36% respondentów obecnie aktywnie szuka nowego miejsca pracy. 44% badanych jako katalizator skłaniający do myślenia o zmianie pracodawcy wskazuje właśnie inflację. Ponadto aż 65% osób szukających obecnie nowej pracy jako motywację wskazuje nieodpowiednią wysokość zarobków.

Inflacja wpływa także na negocjacje z obecnymi pracodawcami. 41% Polaków badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że ze względu na inflację starało się o podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W wielu wypadkach taki krok sprowadza się do zachowania tzw. płacy realnej, czyli takiej, na jaką pracownik umówił się z pracodawcą przy podpisaniu porozumienia. Przy osłabianiu siły nabywczej przez zewnętrzne czynniki, taki krok dla wielu osób okazuje się koniecznością.

"Inflacja i pościg za zachowaniem realnego wynagrodzenia stały się więc dodatkowym czynnikiem, zachęcającym pracowników do szukania wyższych wynagrodzeń oraz przeglądania ofert. Dlatego w przyciąganiu pracowników jeszcze ważniejsze staje się dziś komunikowanie widełek zarobków w ogłoszeniach o pracę" – czytamy w raporcie.

Presja płacowa na pracodawców a zmiany w rekrutacji

W sytuacji presji płacowej na pracodawców ważne stają się widełki zarobków w ogłoszeniach. Jasne informowanie o wynagrodzeniu w ofertach pracy wzmacnia zainteresowanie daną ofertą rekrutacyjną. Aż 71% osób poszukujących pracy jest bardziej skłonne do zaaplikowania na stanowisko posiadające informację o widełkach płacowych. Z badań Pracuj.pl wynika, że 48% Polaków dostrzega częstsze zamieszczanie widełek płacowych przez pracodawców w ofertach pracy. Ponadto 71% respondentów uważa, że oferty, które przedstawiają proponowane zarobki, są bardziej skuteczne od pozostałych ogłoszeń.

Z raportu wynika też, że mężczyźni częściej występują o podwyżkę wynagrodzenia (44%) niż kobiety (38%). Co ciekawe, mężczyźni zwracają mniejszą uwagę na swoje wydatki i wynagrodzenie (76%) niż kobiety (85%). W porównaniu z rokiem ubiegłym skłonność do zmiany pracy jest podobna zarówno u kobiet (45%), jak i u mężczyzn (43%).

Co czeka rynek pracy?

Presja płacowa nakładana na pracodawców jest bardzo wysoka. Mobilność w obliczu inflacji może dotyczyć zwłaszcza młodszych kandydatów. Najmłodsi pracownicy będą bardziej skłonni reagować na presję inflacyjną zmianą pracy, starsi za to częściej zaakceptują warunki w firmie, w imię oszczędności rezygnując z niektórych wydatków. Mniej więcej po 35. roku życia Polacy zaczynają bardziej doceniać stabilizację i pracę w znanym im środowisku wykonywania swoich obowiązków.

"Jednym ze sposobów wprowadzenia stabilności na rynku pracy i budowy porozumienia z pracownikami jest otwarta komunikacja o przedziale wynagrodzeń, kryteriach zadań oraz benefitach. Polacy częściej spoglądają na strukturę swojego domowego budżetu. Dzięki temu następuje większa świadomość cen towarów i usług. Tym samym każdy Polak tworzy swój "koszyk inflacyjny”, dzięki któremu może ocenić, jak bardzo istotnie inflacja wpływa na utrzymanie jego stylu życia. Taka kalkulacja prowadzić może z kolei do decyzji, że czas na zmianę zawodową” – podsumowują autorzy raportu.

