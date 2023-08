Strajki pracowników Wizz Aira. Odwołane i opóźnione loty mogą dotknąć Polaków

fot. max.ku / / Shutterstock

Pod koniec sierpnia i na początku września ma dojść do strajków pracowników, którzy obsługują linię lotniczą Wizz Air. Może to spowodować znaczne opóźnienie lotów lub ich całkowite odwołanie. Choć strajki odbędą się na lotnisku w Londynie, to będą miały wpływ na ruch lotniczy w całej Europie, w tym również w Polsce.

Pracownicy będą strajkować na londyńskim lotnisku Luton. Mowa o ponad 80 osobach zatrudnionych w GH London Ground Handling Services Ltd., czyli firmie, która obsługuje między innymi Wizz Aira. Każdy ze strajków ma potrwać po 24 godziny.

Pierwszy strajk zaplanowano na 30 sierpnia, drugi na 6 września, a trzeci na 13 września. Organizatorzy strajków twierdzą, że te działania wpłyną na pojawienie się ogromnych zakłóceń w harmonogramie Wizz Aira.

Warto dodać, że z londyńskiego lotniska samoloty latają między innymi do Polski i obsługują połączenia do Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Lublina, Łodzi, Krakowa, Katowic, Bydgoszczy czy Gdańska. Co ciekawe, na stronie linii lotniczych wciąż można kupić bilet na połączenie z Londyn-Luton do Poznania na 30 sierpnia o 12:40.

W tym temacie wypowiedział się rzecznik prasowy Wizz Aira na łamach portalu mirror.co.uk. “Jesteśmy w kontrakcie z lotniskiem Luton i partnerem obsługi naziemnej. Robimy wszystko, aby ograniczyć zakłócenia dla pasażerów. Gdyby się pojawiły, skontaktujemy się z pasażerami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS-ów i poinformujemy o dostępnych opcjach”.

PB