Pracownicy Microsoftu mają tyle urlopu, ile chcą

Etatowi pracownicy Microsoft w USA mogą dowolnie regulować długość swoich urlopów. Firma wprowadziła politykę tzw. uznaniowego czasu wolnego.



Od połowy stycznia 2023 r. osoby zatrudnione na etatach w amerykańskiej części Microsoft IT Corporation zyskały nieograniczony czas urlopów – podał portal WirtualneMedia.pl. Jak twierdzi zarząd firmy, jest to „uznaniowy czas wolny”.

fot. Andreas Saldavs / / Shutterstock

– Jak, kiedy i gdzie wykonujemy naszą pracę, dramatycznie się zmieniło. W miarę jak się przekształcaliśmy, modernizacja naszej polityki urlopowej do bardziej elastycznego modelu była kolejnym naturalnym krokiem – twierdzi, cytowana przez WirtualneMedia.pl, Kathleen Hogan, dyrektorka ds. personalnych Microsoftu.

Urlop nie zależy od stażu pracy

W ramach strategii Discretionary Time Off pracownicy Microsoft otrzymają nieograniczone, płatne urlopy. Naliczanie dni wolnych nie będzie związane ze stażem pracy. Natomiast przy ocenie ich pracy weryfikowane będą przede wszystkim efekty zleconych zadań.

Nowe zasady przyznawania urlopów nie dotyczą jednak specjalistów spoza USA oraz osób zakontraktowanych jedynie do kreślonych zleceń lub na godziny. Zmiany, które obowiązują od 16 stycznia dotyczą również nowych pracowników Microsoftu.

Elastyczny model zatrudnienia

Osoby zatrudnione w koncernie mogą również liczyć na 10 świąt firmowych, urlopy, zwolnienia chorobowe oraz wolne dni związane ze zdrowiem psychicznym. Mają również czas na żałobę oraz pełnienie funkcji ławy przysięgłych.

Pracownicy firmy, którzy nie wykorzystali dotychczasowego urlopu, w kwietniu dostaną jednorazową rekompensatę finansową. Natomiast osoby spoza USA zachowają swoje obecne świadczenia urlopowe, co jest spowodowane prawem obowiązujących w innych krajach.

Nieograniczony czas wolny oferują pracownikom również Salesforce, LinkedIn, Oracle, Netflix. Cromson, Visualsoft, JustPark, AffectV, Songkick, HubSpot, Eventbrite oraz Cake.

W Polsce nielimitowane urlopy nie są jeszcze popularne. Zwykle przedsiębiorstwa działają zgodnie z Kodeksem pracy, a co za tym idzie, pracownicy, których łączny okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat, mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Z kolei osobom z co najmniej 10-letnim stażem należy się 26 dni wolnych.