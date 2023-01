Pracownicy Mercedesa otrzymali rekordowe premie

Nawet 7,3 tys. euro, czyli ponad 34 tys. zł, premii otrzymali pracownicy Mercedes-Benz. Było to możliwe dzięki działającemu w firmie programowi udziału załogi w zyskach firmy. Wysokość tegorocznych bonusów przewyższyła limit, który obowiązywał do tej pory.

fot. Shutterstock.com / /

Rok 2022 okazał się wyjątkowo dobrym czasem dla koncernu Mercedes-Benz. Mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej niemiecka firma wypracowała tak dobre wyniki, że jej uprawnieni pracownicy otrzymali rekordowe premie z tytułu udziału w zyskach.

Dzięki uzgodnieniom pomiędzy kierownictwem firmy a Naczelną Radą Zakładową przebity został obowiązujący dotychczas limit, który do tej pory wynosił 6465 euro. To spowodowało, że kwalifikująca się część załogi koncernu otrzymała specjalną premię ryczałtową sięgającą nawet 7,3 tys. euro. Uprawnienia do jej otrzymania ma ok. 93 tys. pracowników.

– Dzięki najwyższemu udziałowi w zyskach w historii firmy chcielibyśmy podziękować za wyjątkowe osobiste zaangażowanie – twierdzi Sabine Kohleisen, dyrektor HR Mercedes-Benz.

Program udziału w zyskach pracowników Mercedes-Benz funkcjonuje od 1997 roku. Dzięki niemu w ubiegłym roku na konta uprawnionych członków załogi wpłynęły premie w wysokości 6 tys. euro.

Od roku finansowego 2023 będzie obowiązywał nowy system obliczania premii z tytułu udziału w zyskach, który zarząd firmy uzgodnił z Naczelną Radą Zakładową. Zgodnie z nim premie zostaną ujednolicone z istniejącym systemem dla kadry kierowniczej.