Pracownicy MPK w Krakowie dostaną podwyżki. Porozumienie spółki ze zwązkami zawodowymi

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie zawarł w poniedziałek porozumienie ze związkami zawodowym, w wyniku którego wszyscy pracownicy spółki otrzymają podwyżkę o 500 zł od 1 października - poinformował rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk.

Jak powiedział PAP Gancarczyk, początkujący kierowca/motorniczy otrzyma wynagrodzenie od 4,5 do 4,8 tys. zł netto.

Zarząd MPK chciałby, aby od stycznia 2023 r. pracownicy spółki otrzymali podwyżkę o kolejne 500 zł.

Od września po ulicach Krakowa będzie jeździć o 25 autobusów mniej. Jest to spowodowane brakiem kierowców. Zlikwidowane mają być przede wszystkim kursy, które pokrywają się z trasami tramwajów, ale i te linie, które miały największe opóźnienia.

MPK prowadzi kampanię zachęcającą do pracy w zawodzie kierowcy/motorniczego. „Widzimy efekty tej kampanii. Zgłaszają się do nas kandydaci. Nie ma jednak co ukrywać, że pierwszym pytaniem jest pytanie o wynagrodzenie – co jest zrozumiałe w obecnej sytuacji ekonomicznej” – powiedział rzecznik MPK.

autor: Beata Kołodziej