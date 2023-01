Pracownicy Lidla z dużymi podwyżkami w 2023 roku

Na wyższe zarobki w tym roku mogą liczyć pracownicy sklepów, magazynów i centrów dystrybucji Lidla. Początkujący pracownik sklepu dostanie od 4200 do 5150 zł brutto, a nowy manager sklepu od 6700 do 8300 zł brutto po dwóch latach pracy. Na podwyżki oraz stworzenie kolejnych miejsc pracy firma przeznaczy w 2023 r. ponad 230 mln zł.

fot. mimpki / / Shutterstock

Lidl Polska jeszcze w listopadzie 2022 roku zapowiedział swoje plany w zakresie podwyżek płac i rozwoju w Polsce. Zamierza stworzyć w tym roku około 1400 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali firmy. Natomiast od 1 stycznia weszły w życie podwyżki dla pracowników, które aktualnie należą do najwyższych stawek wynagrodzeń w handlu. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko.

Wynagrodzenie zależne od stażu pracy

Płace pracowników sklepów wyniosą teraz od 4200 do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy mogą oni liczyć na zarobki od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach otrzymają od 4600 do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Z kolei załoga magazynów będzie zarabiać na początku zatrudnienia od 4800 do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 do 5500 zł brutto, a po dwóch latach od 5300 do 5800 zł brutto. Z kolei trzyletni staż oznacza wynagrodzenie od 5650 do 6050 zł brutto.

Podwyżki również dla kadry zarządzającej

Menedżerowie sklepów, którzy dopiero rozpoczynają pracę na swoim stanowisku, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 do 7000 zł brutto. Po roku pracy zarobią od 7000 do 7400 zł brutto, a po 2 latach od 7800 do 8300 zł brutto. Każdemu z nich przysługuje też samochód służbowy.

Lidl Polska zapewnia także swoim pracownikom benefity pozapłacowe, wśród których znajdują się m.in.: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport i szkolenia. Firma promuje też równość płacową oraz angażuje się w działania wzmacniające pozycję kobiet na rynku pracy. Obecnie 70 proc. kierowników średniego szczebla oraz menedżerów sklepów stanowią kobiety.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, działających na terenie Europy oraz USA. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12 tys. sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.