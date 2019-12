Pracownicy Kauflandu chcą 800 zł podwyżki

Związkowcy z Kauflandu walczą o wyższe płace. Ostatnie spotkanie z zarządem spółki skończyło się podpisaniem protokołu rozbieżności. W kolejnym etapie odbędą się rozmowy z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wolny Związek Zawodowy Jedność Pracownicza poinformował na swoim profilu na Facebooku o prowadzonych rozmowach z zarządem Kauflandu. Strona pracownicza postuluje wzrost wynagrodzeń o 800 zł dla każdego zatrudnionego.

"Ciąg dalszy rokowań w sprawie podwyżek płac w Kauflandzie zakończył się podpisaniem protokołu rozbieżności. Związek w ten sposób przechodzi do kolejnego etapu sporu zbiorowego, którym są Mediacje. Negocjacje z udziałem mediatora, wyznaczonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej odbędą się niebawem. O terminie będziemy was informować . Na obecną chwilę spółka Kaufland nie była w stanie zaproponować żadnej kwoty podwyżki. Związek nadal podtrzymuje postulat wzrostu płac o 800 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w spółce Kaufland Polska. Ponadto uzyskaliśmy informacje, że dodatek za frekwencję nie będzie zabrany" - czytamy w informacji zamieszczonej na stronie związku zawodowego.

Kaufland podaje w informacji prasowej, że jest jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców w tym sektorze. "W kontekście pracy na popularnym w branży stanowisku kasjer/sprzedawca wynagrodzenie podstawowe wzrasta wraz ze stażem pracy. W pierwszym roku pracownicy mogą otrzymać nawet do 3400 zł brutto miesięcznie, w tym 400 zł za 100% frekwencję w pracy, czyli tzw. dodatek motywacyjny. Dodatkiem takim są objęci pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy i został wprowadzony w marcu tego roku. Co ważne, wynagrodzenia są rewaloryzowane, a ostatnia podwyżka płac miała miejsce we wrześniu br." - czytamy w informacji prasowej.

Źródło:

Weronika Szkwarek