Pracownicy IT w Polsce oczekują dalszego wzrostu wynagrodzeń, ale pracy coraz mniej

70 proc. badanych specjalistów IT zadeklarowało, że w 2023 r. otrzymało podwyżki, jednak we wszystkich analizowanych kategoriach pracownicy IT w Polsce oczekują dalszego wzrostu wynagrodzenia do 5 do 30 proc. - wynika z raportu “Co z tym eldorado”, przygotowany przez Just Join IT we współpracy z Experis.

fot. Sigmund / / Unsplash

"Wynagrodzenia w Polsce są wciąż nieporównywalnie mniejsze od zarobków zachodnich, czego odzwierciedleniem są oczekiwania polskich specjalistów IT. Z badania wynika, że jedynie garstka uznaje swoje wynagrodzenie na adekwatne do roli i umiejętności. Lwia część wskazuje zaś, że oczekiwałaby zarobków od 5 do nawet 30 proc. większych od realnych" - napisano.

Według raportu liczba ofert pracy dla programistów i innych specjalistów IT zmniejszyła się o 26 proc. przy jednoczesnym wzroście konkurencji. Liczba aplikacji na ogłoszenia o pracę wzrosła o 54 proc. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Spośród blisko 130 000 ogłoszeń opublikowanych na Just Join IT w 2023 r. oferty dla juniorów stanowiły zaledwie 5 proc.

Piotr Durlej, Head of Product w Just Join IT, uważa, że prognozy napawają optymizmem.

"Gospodarka pozytywnie odpowiada na zachodzące zmiany polityczne w Polsce i odmrożenie Krajowego Planu Odbudowy, wydaje się również, że największy wróg wzrostu, czyli inflacja, osiągnęła już swój szczyt i będzie słabnąć. To wszystko powinno pomóc lokalnym firmom wrócić do koniecznych inwestycji w zastopowane projekty IT. Nastroje za Oceanem również stanowią dobry prognostyk dla inwestycji zagranicznych" - powiedział.

Podobnego zdania jest Tomasz Walenczak, Managing Director ManpowerGroup Polska, który wskazuje, że ostatnie miesiące pokazują, że pomimo wielu zawirowań rynek pracy nad Wisłą stabilizuje się. Jak dodał, dane ManpowerGroup wskazują, że już drugi kwartał z rzędu prognozy rekrutacyjne są pozytywne i oscylują wokół poziomu +18 proc. To jasny sygnał wskazujący na optymizm pracodawców.

"W 2024 roku spodziewamy się utrzymania dotychczasowego krajobrazu rynku z nieznacznym odbiciem. Prognozujemy stabilny wzrost zatrudnienia w sektorze z utrzymującym się trendem poszukiwania doświadczonych specjalistów" - powiedziała cytowana w raporcie Agnieszka Grzybowska, IT Recruitment Team Manager w Experis.

W raporcie przedstawiono szczegółowe dane na temat wynagrodzeń w branży IT w 2023 r. - zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w podziale na 23 specjalizacje. Mediany wynagrodzeń z wszystkich ofert w podziale na seniority wzrosły o 3-7,6 proc. rdr, co jednak oznacza spadek dynamiki aż o 13-20 p.p. względem porównania z lat 2021-2022. Na największy wzrost płac mogli liczyć seniorzy zatrudnieni na umowę o pracę, gdzie mediana wyniosła 21 tys. zł brutto. Ich koledzy pracujący na kontraktach B2B otrzymywali miesięcznie ok. 24 tys. zł netto. Suma górnych widełek ze wszystkich ofert opublikowanych na Just Join IT w 2023 roku wyniosła 617 mln złotych.

"Choć w ogólnej analizie zarobków widać wzrosty na każdym poziomie seniority, mediany oferowanych wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach przedstawiają nieco inny obraz. Wynika z nich, że istnieją obszary i języki programowania, takie jak cyberbezpieczeństwo czy Scala, w których wynagrodzenia znacznie spadły: na UoP odpowiednio o 13 i 21 proc. Z kolei osoby specjalizujące się w systemach ERP mogły liczyć na 20 proc. wzrost stawek w ogłoszeniach rok do roku. Na B2B spadki nie są już tak drastyczne, a największy wzrost - o 23,8 proc. - zaliczyli programiści Golanga" - napisano.

"W 2024 roku programiści będą musieli wykazać się nie tyle znajomością nowych języków czy frameworków, a rozwojem w kierunku korzystania i tworzenia narzędzi AI, dzięki czemu poprawią swoją produktywność. Spodziewam się, że praktyczna wiedza z obszaru AI na stałe wejdzie w zakres ich obowiązków" - powiedział Piotr Durlej, Head of Product Just Join IT.

W ramach raportu przeprowadzono badanie na grupie ponad 4000 osób pracujących w IT, w którym zapytano o realne i oczekiwane zarobki. Jak się okazuje, w większości realne wynagrodzenia są niższe od ofert podawanych przez pracodawców w ogłoszeniach od ok. 5 do nawet 50 proc. Istnieją jednak takie specjalizacje jak GameDev czy Data, gdzie płaci się realnie więcej niż podaje w widełkach na rekrutacji.

Raport "Co z tym eldorado" został przygotowany w oparciu o dwa niezależne źródła danych. Analizą objęto blisko 130.000 ofert pracy, na które można było aplikować przez portal pracy dla branży IT - Just Join IT - w dniach 1 stycznia - 31 grudnia 2023 r. Badano deklarowane przez pracodawców wynagrodzenie, tryb pracy, rodzaj umowy oraz wymagane doświadczenie. (PAP Biznes)

alk/ ana/