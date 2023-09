Pracownicy IT mocno cenią możliwość elastycznej pracy. "Prawdopodobnie już nigdy nie wrócimy do 5-dniowego tygodnia pracy stacjonarnej"

Jednym z głównych oczekiwań pracowników branży IT jest możliwość elastycznej pracy. Wskazało na to 86 proc. badanych - wynika z raportu JLL i Just Join IT „Code-Life Balance”.

"Dziś jednym z największych wyzwań, z jakim mierzą się firmy jest przyciągnięcie pracowników z powrotem do biura. Prawdopodobnie już nigdy nie wrócimy do pięciodniowego tygodnia pracy stacjonarnej – zmiana modelu przy jednoczesnej potrzebie integracji zespołu i budowania leadershipu na nowo, będą w dużej mierze determinować strategiczne decyzje podejmowane przez zarządy. Zyskają ci pracodawcy, którzy w ramach przemyślanej strategii będą potrafili umiejętnie połączyć elastyczność w podejściu do potrzeb z inspirującym przywództwem" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Mateusz Bonca, CEO JLL.

Z raportu wynika, że 5 na 603 ankietowanych zadeklarowało, że ich pracodawca wdrożył czterodniowy tydzień pracy. W pełni zdalnie pracuje 36 proc. pracowników sektora IT, kolejne 13 proc. rzadziej niż raz w miesiącu odwiedza biura, co trzecia osoba pracuje hybrydowo, minimum jeden dzień w tygodniu z biura.

Lokalizacja biura jest ważna dla 61 proc. respondentów. 22 proc. ankietowanych wskazuje na biurowiec w centrum, drugie tyle na park biurowy a’la kampus, 16 proc. na kompleks biurowo-mieszkalno-usługowy, a 15 proc. na kameralny biurowiec. Najmniej osób chce pracować w przestrzeniach coworkingowych.

JLL podało, że najbardziej oczekiwanym benefitem dla pracowników w branży IT jest - oprócz jeszcze większej elastyczności - dawanie przez pracodawcę dodatkowych dni wolnych od pracy (urodziny, rocznica pracy). Jednocześnie aż 1/3 badanych uważa, że praca z biura pomaga utrzymać work-life balance.

"Z perspektywy pracowników IT, rola biur uległa znaczącej transformacji. Coraz bardziej oczekiwany staje się koncept biura otwartego, które nie jest miejscem służącym do pracy operacyjnej - tę wykonuje się głównie zdalnie - a przestrzenią do pracy koncepcyjnej, wymiany myśli, współpracy projektowej i integracji zespołów. Pracodawcy muszą być gotowi dostosować się do tych zmian i tworzyć środowisko pracy, które wspiera rozwój osobisty i dobrostan" - dodał Piotr Durlej, Head of Product w Just Join IT.

Raport Code-Life Balance powstał na bazie badania, które zostało zrealizowane w czerwcu 2023 r. na grupie 603 pracowników branży IT metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad za pośrednictwem strony WWW). Przeprowadzono także serię wywiadów pogłębionych z osobami zarządzającymi zespołami lub działami IT w organizacjach średniej i dużej wielkości.

