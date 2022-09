Pracownicy IT czują się wypaleni zawodowo. Nie pomagają pieniądze, ani pracodawcy

fot. wutzkohphoto / / Shutterstock

70 proc. specjalistów z branży IT odczuwa skutki wypalenia zawodowego – wynika z raportu platformy TwojPsycholog.pl we współpracy z Just Join IT. Czterech na pięciu pracowników wskazało, że ten problem jest przemilczany w ich firmach, a pomóc by im mogło wsparcie ze strony pracodawcy.

Każdy medal ma dwie strony, co potwierdza też branża IT. Wysokie zarobki oraz duże zapotrzebowanie na pracowników to jedno, ale na przeciwległym biegunie znajduje się przepracowanie i przemęczenie, które przeradzają się w wypalenie zawodowe. Ten ostatni problem wskazało 70 proc. specjalistów, którzy wzięli udział w badaniu na przestrzeni lipca i sierpnia br. organizowanego przez platformę TwojPsycholog.pl oraz firmę Just Join IT. Spośród 1700 ankietowanych to właśnie 2/3 osób wskazało, że odczuwa skutki wypalenia, przez co zastanawiało się nad zmianą pracy.

Problemy wynikające z pracy nie mijają wraz z odejściem od biurka lub zamknięciem laptopa. Co trzeci ankietowany ocenił swój stan psychiczny jako słaby, natomiast drugie tyle osób wskazało, że jego kondycja psychiczna się pogorszyła. Powody są różne. Spośród 800 badanych 42,7 proc. uważa, że wpływ na to ma stres przez zaburzenie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Natomiast 34,3 proc. sądzi, że na ich barkach spoczywa za dużo obowiązków.

Jednocześnie co dziesiąty badany przyznał, że został zdiagnozowany i leczy się na depresje lub stany lękowe. Podobne objawy chorób, lecz bez potwierdzenia lekarza, odczuwa blisko 18 proc. ankietowanych w przypadku depresji, a w przypadku stanów lękowych - 14,6 proc.

Przemilczany problem nie rozwiąże się sam

Specjaliści biorący udział w badaniu wskazali, że rzadkością jest wsparcie ze strony pracodawcy. 82 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w ich miejscu pracy problem wypalenia zawodowego nie jest poruszanych w ich miejscu pracy. Co druga osoba przyznała, że firma nie zapewnia im żadnego wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego.

Taka pomoc jest pożądana przez pracowników. Najwięcej osób odpowiedziało się za pakietem wizyt u specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Następnie najliczniej ocenianą propozycją był wyjazd połączony z medytacją i odpoczynkiem. Dużą popularnością cieszyły się również akcje edukacyjne, takie jak stacjonarne szkolenia lub webinary o radzeniu sobie ze stresem. Te rozwiązania wydają się ważne z perspektywy zadbania o zdrowie psychiczne, ponieważ blisko 80 proc. pracowników przyznało, że ich głównym źródłem wiedzy o wypaleniu zawodowym jest internet.

Rezygnują po cicho

Problem wypalenia zawodowego dotyka coraz więcej osób, niezależnie od branży. Mowa nawet o 75 proc. pracownikach w Polsce, którzy w przeciągu ostatniego roku odczuło większy stres oraz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego – wynika z badania Nationale-Nederlanden.

Coraz popularniejszym skutkiem takiego stanu rzeczy jest tzw. „ciche odchodzenie”. Objawia się ono zmniejszonym zaangażowania w pracę, brakiem chęci na rozwój czy zrezygnowaniem z ambicji zawodowych. Jak wynika z raportu Instytutu Gallupa, w Polsce tylko co siódmy pracownik jest zadowolony i zaangażowany w wykonywane przez siebie obowiązki zawodowe.

To zjawisko jest groźne dla całego rynku pracy. W przypadku pracodawców może oznaczać problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. Natomiast pracownicy mogą przespać moment, w którym mogli zyskać dodatkowe umiejętności, rozwinąć się, co może przełożyć się na trudności w znalezieniu nowej pracy.

