Pracownicy CD Projektu założyli pierwszy związek zawodowy w polskiej branży gier

Wszystko (prawie) przebiega w starym, dobrym związkowym stylu. Jest oddolna inicjatywa wobec działań pracodawcy, wspólne wartości oraz manifest pierwszego w Polsce Związku Pracowników Branży Gier. Został zawiązany przez pracowników CD Projektu, ale zamierza dotrzeć także do zatrudnionych w innych spółkach z sektora. Związek zawodowy jednak nie powstał, bo jest tak źle, ale raczej dlatego, żeby było jeszcze lepiej.

fot. Tomasz Adamowicz / / FORUM

Pracownicy CD Projektu założyli Związek Pracowników Branży Gier. To pierwsza tego typu organizacja, która jest częścią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP), a nie formą działania w jednej firmie. Na stronie nowo powstałego związku do przystąpienia zachęcani są także pracownicy branży z innych firm produkujących gry.

Stabilność zatrudnienia i systemowe problemy branży

Jak wynika z wpisów na stronie związku, pomysł na jego utworzenie dojrzał po ostatniej fali zwolnień w CD Projekcie, która została ogłoszona pod koniec lipca. „Kwestia stabilności zatrudnienia w ostatnich latach stawała się coraz istotniejsza, a związek pozwala wzmocnić bezpieczeństwo etatów i coraz więcej osób wyrażało chęć przystąpienia do niego, gdyby powstał” - mówił z kolei w wywiadzie dla portalu cdaction.pl Lev Ki, jeden z założycieli związku.

Jak wskazuje strona organizacji, „zalążkiem związku jest Komisja Zakładowa przy CD PROJEKT SA, powstała, by dać pracownikom wyraźny, wspólny głos w sprawach dotyczących pracy i jej warunków”. I dalej „połączyliśmy siły z osobami innych firm, by reprezentować wszystkich pracowników gamedevu w Polsce i dążyć do polepszenia warunków zatrudnienia w całej branży”.

„Branża gier wideo ma swoje problemy, takie jak nadmierne wykorzystywanie entuzjazmu pracowników prowadzące do wypalenia, długie godziny pracy, powszechność umów śmieciowych. Są to problemy systemowe, których nie da się rozwiązać indywidualnie. Branżowy związek zawodowy zapewnia jednak ku temu narzędzia” – czytamy na stronie związku.

Manifest i dobre warunki pracy

Jest też 7-punktowy manifest, który mówi o bezpieczeństwie i godnych warunkach pracy, sprawiedliwym traktowaniu, ale także przedkładaniu edukacji i dialogu nad konfliktem, demokratycznych regułach działania związku oraz zaproszenia skierowanego do wszystkich pracowników branży gier, niezależnie od stanowiska czy od umowy na jakiej pracują.

Związek jasno artykułuje naczelne wartości swojego działania, jakimi są „Sprawiedliwość, Przejrzystość, Demokracja, Adaptacja”. Stawia także na edukację o prawach i obowiązkach pracowniczych oraz menadrach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, gdy praca oparta jest na kontrakcie B2B.

Miesięczna składka członkowska wynosi 16 zł, z której 6 zł idzie na działalność OZZ IP, a 10 zł zostaje do dyspozycji nowo powstałego związku i zostaje przeznczone na materiały promocyjne, organizacja walnych zgromadzeń, szkolenia dla członków itd. Jak informuje strona związku, „pracodawca nie ma prawa do informacji o członkach związków zawodowych”.

W wywiadzie dla portalu cdaction.pl Lev Ki i Paweł Myszka, jedni z inicjatorów, prezentują jednak stanowisko, które do klasycznej historii powstania związków zawodowych, zawiązywanych, by walczyć o prawa uciemiężonych pracowników, nie pasuje. Związek powstał, by skupić się na edukacji, zapewnić silniejszy głos w dyskusji z władzami tej czy innej spółki i zaproponować tym samym lepszą ochronę, np. przed decyzjami o zwolnieniach grupowych, ale sama praca w CD Projekcie, z wypowiedzi wspomnianej dwójki przedstawicieli jest chwalona.

„CDPR to najlepsze miejsce, w jakim pracowałem, jednak muszę podkreślić, że to tylko moja opinia” – mówi we wspomnianym wywiadzie Paweł Myszka. „Ponieważ warunki pracy w CDPR są bardzo dobre, znacznie poprawiły się w ostatnich czasach. Naszą ambicją jako związku jest rozszerzenie działalności na cały sektor growy, edukowanie ludzi, by sami zakładali związki u siebie. Chcemy, by warunki zatrudnienia poprawiły się w całym gamedevie, dla każdego” – mówi z kolei Lev Ki pytany o kierowanie postulatów do całej branży.

Incjatorzy informują w wywiadzie, że jeszcze nie mieli odzewu od władz spółki, ale łożyli wszystkie dokumenty w dziale prawnym, i potwierdzają, że wszystko jest zorganizowane od strony formalnej. "Nasz związek działa i powoli się rozwija" - mówią.

Zapytaliśmy więc CD Projekt o komentarz nt. powstania związku i incjatywy zapoczątkowej przez ich pracowników. Otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści:

Zostaliśmy poinformowani o intencji założenia związku zawodowego działającego w branży gier wideo, w tym również w naszej firmie. Wszystkie nasze działania w zakresie współpracy pozostaną oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem.



Pragniemy też wspomnieć, że nasi pracownicy mogą zabrać głos dzięki RTR (RED Team Representatives), demokratycznie wybranemu organowi, który reprezentuje cały zespół i jest niezależny od zarządu firmy. Współpracujemy z nim od dwóch lat i planujemy kontynuować tę współpracę, aby utrzymać transparentność, a także zdrowe i bezpieczne warunki pracy - informuje Bankier.pl Szymon Ablewski z działu relacji inwestorskich CD Projektu.

Żniwo wielkie

Bez wątpienia Związek Pracowników Branży Gier to nowość w polskim sektorze gamingowym, który licznie jest obecny także na giełdowym parkiecie. Według statystyk na GPW i NewConect jest w sumie 91 spółek zaliczonych do sektora „GRY”, chociaż nie wszystkie zajmują się ich produkcją (przykład Skinwallet). Incjatywa związku wydaje się być próbą podjęcia spraw systemowych rozwiązań dla całej branży i wzięcia na siebie, przynajmniej na początku tej drogi, roli przewodników czy liderów, co wydaje się w jakiś sposób naturalne w odniesieniu do pracowników największej polskiej spółki gamingowej.

Dzięki wsparciu OZZ IP nowy związek ma silne zaplecze merytoryczne i może skoncentrować się na jednym z celów jakim jest zachęcenie do działania i przystąpienia jak największej ilości osób, a pracuje ich w branży niemało.

Według ostatniego raportu „The Game Industry of Poland” Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu w 2022 r. na polskim rynku funkcjonowało 490 producentów i wydawców gier, którzy zatrudniali 15 tys. osób. Przychody branży w poprzednim roku sięgnęły blisko 1,3 mld euro.