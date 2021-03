Pracownicy Biedronki dostaną do 500 zł. Warunek: wielodzietna rodzina

fot. taranchic / Shutterstock

Biedronka przygotowała 500+ dla swoich pracowników. Sieć wprowadza nowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Skorzystają ci, którzy posiadają więcej niż trójkę dzieci.

W ramach nowego programu „Rodzinne wsparcie na plus” pracownicy Biedronki mogą raz w roku otrzymać od 380 do 500 zł dodatkowego zasilenia karty przedpłaconej. Kwota uzależniona jest od wysokości dochodów. Środki można wykorzystać na zakupy w drogeriach Hebe oraz sklepach Biedronka.

500+ w Biedronce

Program „Rodzinne wsparcie na plus” skierowany jest do pracowników, którzy posiadają duże rodziny – wychowujących minimum czworo dzieci. Aby otrzymać premię, dzieci pracowników Biedronki muszą spełniać dwa warunki: być w wieku poniżej 26 r.ż. oraz uczyć się.

– Najpóźniej do 19 marca br. pracownicy sieci Biedronka posiadający duże rodziny otrzymają dodatkowe zasilenie kart przedpłaconych w wysokości nawet do 500 zł. Jest to realna pomoc dla prawie 800 rodzin uprawnionych pracowników, która przyda się zwłaszcza w czasie przygotowań do świąt Wielkanocnych – mówi Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej, budowania wizerunku pracodawcy i programów wsparcia w sieci Biedronka

