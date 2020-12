Protest pracowników Amazona przed wrocławskim centrum logistycznym

We wtorek od wczesnych godzin porannych pracownicy Amazona protestowali przed centrum logistycznym firmy w Bielanach Wrocławskich, domagając się m.in. wyższej premii świątecznej. Blokowany był m.in. wjazd dla ciężarówek do jednego z magazynów.

Akcję protestacyjną zorganizowała OZZ Inicjatywa Pracownicza. W proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób. Manifestujący chodzili po przejściu dla pieszych przy wjeździe do jednego z magazynów, uniemożliwiając tym samym wjazd ciężarówek.

"Nie dość, że Amazon postanowił w tym roku nie podwyższać płac większości pracowników w Polsce, to wypłacił nam najniższe od lat premie świąteczne. Dopiero po globalnej, masowej mobilizacji oraz akcjach pracowników w magazynach, Amazon zaproponował nam dodatkowy bonus świąteczny. Polską załogę po raz kolejny potraktowano jednak jak tanią siłę roboczą. Dostaliśmy mniej niż połowę kwoty wypłacanej w zachodnich krajach: w Polsce 600 zł, a w innych krajach 300 euro" – napisali w zapowiedzi wydarzenia organizatorzy protestu.

Związki zawodowe Amazon przeprowadziły sondę, w której udział wzięło 1788 pracowników. 70 proc. z nich odpowiedziało, że "chce więcej", w tym 40 proc. zadeklarowało udział w protestach o wyższe premie. 15 grudnia ogłoszono więc "Dniem akcji pracowników".

Poland, Amazon FC WRO1, according to @VICE in this warehouse the Pinkerton spies were posted. Today workers from WRO1 and @pracownicza union say: It's time to Make Amazon Pay! #MakeAmazonPay #OrganizeAmazon pic.twitter.com/04ZrG6MMYM