Pracownicy Amazona chcą podwyżek. "Za inflację i rozwój firmy"

Pracownicy Amazona domagają się podwyżki płac. Nie chodzi tylko i wyłącznie o pracowników magazynowych, ale również tych zatrudnionych w biurach w Warszawie i Gdańsku. Do końca lutego trwa zbiórka podpisów pod internetową petycją w tej sprawie. Do tej pory zebrano tysiąc podpisów.

Pracownicy żądają 15 proc. podwyżki wynagrodzenia. Jak czytamy w petycji: „Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 7 stycznia 2022, stopa inflacji w Polsce wzrosła do poziomu 8,6 procent w grudniu 2021. Był to szósty miesięczny wzrost inflacji w Polsce z rzędu. Obecny poziom inflacji w Polsce jest najwyższy od ponad dwóch dekad. Inflacja w Polsce zalicza się do najwyższych w Unii Europejskiej. W 2022 r. może przekroczyć próg 10 procent”.

Nie tylko inflacja przemawia za podwyżkami

W grudniu 2021 wartość netto Amazona została oceniona na 1,7 biliona dolarów, a dochód netto w 2021 wyniósł 26,263 miliardów dolarów. Czyni to Amazona jedną z czołowych marek sektora e-commerce. Znaczący wzrost firmy i zysków w trakcie pandemii nie przekłada się jednak na poprawę sytuacji finansowej jej pracowników - zauważa OZZ Inicjatywa Pracownicza.

„Jako pracownicy firmy Amazon w Polsce zwracamy się do naszego pracodawcy, Amazon Polska, by wziął pod uwagę obecną sytuację finansową w kraju i wsparł swoich pracowników poprzez 15-procentową podwyżkę wynagrodzenia jako pokrycie inflacji oraz nagrodę za rozwój firmy” – to główne powody żądań wyższych wynagrodzeń.

Pracownicy Amazona w Stanach Zjednoczonych otrzymali już podwyżki wynagrodzeń. Polscy pracownicy nie chcą być gorzej traktowani, bo jak mówią „również w Polsce pracujemy na bogactwo całej korporacji”.

