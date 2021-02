Pracownicy Agory chcą obniżenia pensji zarządu

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Podczas spotkania organizacji związkowych zrzeszonych w Agorze podniesiono postulat, aby między innym obniżono pensje zarządu spółki. Pomysł ten pojawił się już wcześniej, kiedy kierownictwo chciało oszczędzać poprzez przedłużenie działania funduszu socjalnego w ograniczonej formie.

Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl, na początku tygodnia doszło do spotkania związkowców z NSZZ "Solidarność" i ZZ Inicjatywa Pracownicza. Organizacje w czasie rozmów podniosły, że pandemia pogorszyła sytuację spółki, ale oszczędność przyniosłoby obniżenie pensji zarządu. Nie jak na razie nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie.

Wirtualne Media podają, że prezesi mieli odpowiedzieć, że pensje ustala rada nadzorcza i to z nią powinny spotkać się związki zawodowe. W 2019 roku zarząd Agory zainkasował 4,77 mln zł. Z tej kwoty 2,84 mln to wynagrodzenie stałe, a 1,91 mln zł to część zmienna. Najwyższą pensję otrzymał Bartosz Hojka - 1,39 mln zł, a Tomasz Jagiełlo 574 tys. zł.

Zatrudnieni podnoszą również kwestię wzrostu wynagrodzeń najgorzej zarabiających. – Nadal mamy w naszym związku osoby, które zarabiają pensję minimalną, albo w okolicach pensji minimalnej. Nawet jeśli są podwyżki w firmie, ale w tym temacie jest sporo do zrobienia – mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Bartosz Józefiak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza".

WS