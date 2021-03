Pracownica banku zablokowała przelew na konto oszustów

Shutterstock

Dzięki czujności pracownicy banku udało się zablokować przelew na konto oszustów, którzy chcieli wyłudzić pieniądze od 79-letniego mieszkańca Wrześni (wielkopolskie). Oszuści podali się za policjantów, chcących "uchronić" seniora przed rzekomą kradzieżą.

Jak poinformował w piątek sierż. szt. Adam Wojciński z KPP we Wrześni (wielkopolskie), kilka dni temu do 79-latka na numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Seniora od razu zaskoczył silnymi argumentami, które w założeniu miały ochronić jego oszczędności w banku.

"+Funkcjonariusz+ twierdził, że przestępcy mają dane do konta 79-latka i w najbliższych dniach przeleją jego pieniądze na swoje konto, a on zostanie bez żadnych środków. Rzekomy policjant twierdził, że może potwierdzić swoją tożsamość poprzez wybranie przez seniora numeru alarmowego 112. Zostało to zrobione bez przerwania trwającego połączenia, co spowodowało, że potwierdzenie autentyczności rzekomego policjanta mógł potwierdzić każdy i w tym przypadku zrobił to kolejny oszust, który był razem z fałszywym stróżem prawa. Niestety 79-latek został wciągnięty w ten fikcyjny przestępczy plan, do tego stopnia, iż podał swój numer komórkowy, pod którym kontaktowali się z nim oszuści” – tłumaczył Wojciński.

Jak dodał, w rzekome działania policyjne został również zaangażowany 49-letni syn, któremu także została przedstawiona cała mistyfikacja. Kolejnym krokiem było udanie się do banku celem przelania 50 tys. zł na wskazane konto, które miało należeć do prokuratora wtajemniczonego w całą akcję.

"Przyszłym ofiarom została przedstawiona wersja, w której pracownicy banku są w kontakcie z przestępcami, dlatego nie mogą im podawać żadnych szczegółów co do celu przelania oszczędności. I też tak zrobili mówiąc obsłudze bankowej, że pieniądze są im potrzebne na remont dachu. Wstępne formalności zostały dopełnione ale nie do końca, ponieważ z informacji przekazanej od rzekomego policjanta przelew nie został zrealizowany. W związku z tym ojciec z synem następnego dnia stawili się w banku chcąc to wyjaśnić" – zaznaczył Wojciński.

Dodał również, że dodatkowo mężczyźni mieli być cały czas w kontakcie z oszustami, mówiąc im co będą robić i gdzie są i pod żadnym pozorem nie mogli się z nikim kontaktować, ponieważ są w samym centrum rzekomej policyjnej akcji.

"Podczas rozmowy z kierownikiem placówki okazało się, że dzięki czujności i profesjonalizmowi pracownicy banku przelew został zablokowany. Pracownica zorientowała się, że jest to klasyczne oszustwo. Wszystkie elementy w zachowaniu 79- i 49-latka czyli, ciągła rozmowa przez telefon oraz silny poziom zdenerwowania oraz nie do końca sprecyzowane plany wydania tych pieniędzy świadczyły o próbie oszustwa. Do placówki wezwani zostali wrzesińscy policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy potwierdzili, iż niewiele brakowało żeby 79-latek stracił swoje oszczędności" – podkreślił Wojciński.

W sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Policja jednocześnie ponownie zaapelowała, szczególnie do seniorów, o zachowanie czujności i przypomniała, że policjanci nie angażują osób postronnych w swoje działania i pod żadnym pozorem nie pytają ani nie proszą o pieniądze.(PAP)

autor: Anna Jowsa

